Richmond Hill y Ozone Park aumentaron 14.3% sus empleos en una década

Las zonas de Richmond Hill/Woodhaven y South Ozone Park/Howard Beach aumentaron sus empleos privados 14.3% y el número de negocios privados 16.2% entre 2014 y 2024, según un informe presentado el 23 de octubre de 2026 por el contralor del estado de Nueva York, Thomas P. DiNapoli.

La salud, el transporte y la hotelería impulsaron el crecimiento de estas zonas. Sin embargo, el 54.1% de los hogares inquilinos destinaba al menos el 30% de sus ingresos a la renta y los servicios públicos.

Además, el balance también muestra un retroceso más reciente. En 2025, los empleos privados disminuyeron 1.8%, hasta 44,349, mientras que el número de negocios cayó 2.6%, a 4,812. La evolución fue desigual: Richmond Hill/Woodhaven perdió puestos de trabajo, mientras South Ozone Park/Howard Beach mantuvo el crecimiento.

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La salud impulsó los empleos en Queens

De acuerdo con QNS, el informe de la Contraloría estatal reportó 45,141 empleos privados en ambas zonas en 2024. La atención médica, principalmente los asistentes de salud en el hogar, encabezó el crecimiento de la década.

Le siguieron el ocio y la hotelería, además del transporte y almacenamiento. Esas actividades compensaron pérdidas en educación, manufactura y comercio, modificando los sectores donde se concentra el trabajo local.

“Hay mucho que celebrar en nuestras comunidades del sureste de Queens”, afirmó DiNapoli en el comunicado del 23 de octubre.

Para orientar tu búsqueda laboral, el mapa económico ofrece diferencias concretas:

Richmond Hill/Woodhaven concentraba 64.3% de los empleos del área en 2024

Salud, transporte y almacenamiento, junto con construcción, reunían 60% del empleo de esa zona

En South Ozone Park/Howard Beach, la mitad de los puestos pertenecía al ocio, la hotelería y el comercio minorista

Más negocios, pero retroceso en 2025

El número de empresas privadas llegó a 4,940 en 2024, un aumento de 16.2% respecto a 2014, superior al 14.2% registrado en toda la ciudad. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por la construcción, los servicios empresariales y las actividades de ocio y hotelería.

La caída del número de negocios en 2025 estuvo impulsada principalmente por la reducción de empresas de construcción. Ese año, el empleo de Richmond Hill/Woodhaven cayó 6%, mientras South Ozone Park/Howard Beach registró un aumento de 5.9%.

Esta diferencia es importante si buscas trabajo o planeas abrir un negocio: la expansión acumulada de una década convive con señales recientes de debilitamiento en parte del mercado local.

Tom Grech, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Queens, sostuvo que conocer los sectores en expansión permite orientar sus recursos. “Esperamos que estas tendencias positivas continúen”, señaló sobre las inversiones previstas.

Los ingresos mejoraron; la renta sigue absorbiendo dinero

El salario anual promedio pagado por las empresas del área pasó de $42,079 en 2014 a $57,848 en 2024. En 2025 alcanzó $61,232, pese a la reducción del número de puestos.

Los hogares también registraron avances: su ingreso mediano fue de $88,967 en 2024, frente a $85,273 en Queens y $81,228 en la ciudad de Nueva York. La proporción de hogares con ingresos por debajo del nivel federal de pobreza descendió de 14.6% a 12.6% durante la década.

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Sin embargo, los costos de vivienda mantienen la presión:

La renta mensual mediana, incluidos servicios, alcanzó $2,020 en South Ozone Park/Howard Beach en 2024, 45.4% más que en 2014

En Richmond Hill/Woodhaven llegó a $1,871, tras aumentar 33.4%

El 32.9% de los hogares inquilinos del área gastaba al menos la mitad de sus ingresos en renta y servicios

“Las preocupaciones por el costo de vida, especialmente el costo de la vivienda, persisten y amenazan con fracturar barrios como estos”, afirmó el presidente de Queens, Donovan Richards Jr.

Dónde buscar empleo y capacitación gratuita en Nueva York

Si buscas trabajo, Workforce1 ofrece orientación individual, preparación para entrevistas y acceso a capacitación gratuita. Puedes utilizar sus servicios si tienes al menos 18 años y autorización legal para trabajar en Estados Unidos.

El Queens Career Center está en 168-25 Jamaica Avenue, segundo piso, Jamaica. Puedes llamar al 718-557-6755 para comunicarte con NYC Workforce1; el directorio estatal también incluye el 718-557-6735 para el Jamaica Career Center.

El programa ofrece atención en varios idiomas y traducción telefónica cuando el personal no habla tu idioma. También puedes llamar al 311 para localizar servicios.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre empleos y negocios en Queens

¿Qué barrios analiza el informe?

Richmond Hill/Woodhaven y South Ozone Park/Howard Beach, correspondientes aproximadamente a los distritos comunitarios 9 y 10 de Queens.

¿Qué sectores generaron más empleo?

La atención médica, especialmente los asistentes de salud en el hogar, seguida del ocio y la hotelería y del transporte y almacenamiento.

¿El empleo siguió creciendo en 2025?

El total combinado cayó 1.8%. Richmond Hill/Woodhaven perdió puestos, mientras South Ozone Park/Howard Beach creció 5.9%.

¿Dónde puedes recibir ayuda gratuita para buscar trabajo?

En Workforce1, con orientación, preparación para entrevistas y capacitación. Consulta el centro de Jamaica o llama al 311.

Conclusión

Las inversiones en marcha y previstas en Queens, incluida la remodelación de JFK por $19,000 millones, podrían ampliar la actividad económica alrededor de estos barrios. El reto será conectar esa expansión con contratación y capacitación accesibles para residentes, mientras se atienden los costos de vivienda.

Sin embargo, el empleo puede crecer sin que mejore al mismo ritmo el dinero disponible después de pagar la renta. Para estas comunidades, el resultado de la siguiente etapa dependerá tanto de las oportunidades laborales como de la posibilidad de seguir viviendo cerca de ellas.

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