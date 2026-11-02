LIRR anuncia cambios en todas sus líneas desde el 9 de noviembre: qué deben saber los pasajeros

Los pasajeros del Long Island Rail Road (LIRR) tendrán que prestar especial atención a sus viajes durante noviembre. La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA) anunció una serie de modificaciones en los horarios y recorridos de sus trenes debido a trabajos de mantenimiento de las vías y mejoras en distintas estaciones.

Los cambios comenzarán a aplicarse el lunes 9 de noviembre de 2026 y alcanzarán a todas las líneas del sistema ferroviario de Long Island. Aunque los trenes que operan durante las horas punta no sufrirán modificaciones, habrá ajustes en numerosos servicios de mediodía entre semana y durante los fines de semana.

Algunos trenes adelantarán su hora de salida, otros incorporarán paradas adicionales y determinadas conexiones recuperarán sus frecuencias habituales después de los trabajos de infraestructura.

Para quienes viajan diariamente entre Long Island y Manhattan, o utilizan el ferrocarril para asistir a eventos y actividades durante el fin de semana, revisar los nuevos horarios será fundamental para evitar esperas innecesarias y posibles retrasos.

¿Qué líneas del LIRR tendrán cambios en noviembre de 2026?

La MTA informó que las modificaciones afectarán a diferentes ramales del Long Island Rail Road. Estos son los principales ajustes que deben tener en cuenta los usuarios:

Ramal de Hempstead

El tren que actualmente sale de Westbury a las 6:34 a.m. (ET), con destino a Penn Station, dejará de detenerse en la estación Elmont-UBS Arena.

Los pasajeros que utilizan habitualmente esa parada deberán consultar las alternativas disponibles para completar su recorrido, especialmente si necesitan llegar a Manhattan durante las primeras horas de la mañana.

Ramal de Montauk

Uno de los cambios más relevantes para quienes viven en el este de Long Island estará en el servicio matutino.

El tren que actualmente parte de Speonk a las 5:47 a.m. con destino a Long Island City, modificará su recorrido. A partir del nuevo horario, comenzará su trayecto en Hampton Bays a las 5:30 a. m.

La modificación permitirá ofrecer una alternativa adicional de transporte por la mañana a los residentes de Hampton Bays y Westhampton.

Además, quienes planeen viajar hacia Montauk desde Nueva York, pueden tener en cuenta que el LIRR ofrece un servicio directo durante todo el año desde Penn Station, con una tarifa anunciada de $24 dólares.

Ramal de Port Jefferson

Los pasajeros que viajan durante los fines de semana, contarán con una nueva alternativa.

Un tren local saldrá de Hicksville a las 4:33 p.m. para ampliar la capacidad de transporte de quienes se desplazan hacia y desde eventos y actividades en Long Island.

También se modificará el horario del servicio de regreso desde Manhattan; el tren que parte de Penn Station saldrá a las 10:02 p.m.

Ramal de Ronkonkoma

Un ajuste de apenas 2 minutos también afectará a los viajeros de esta línea.

El tren que sale actualmente de Ronkonkoma a las 6:27 a.m. con destino a Grand Central adelantará su partida. Los usuarios deberán considerar este cambio para evitar perder la conexión.

Servicio de Greenport

La MTA también anunció la reanudación del servicio de mediodía entre semana al este de Ronkonkoma.

Los trenes volverán a circular en este tramo a partir del lunes 23 de noviembre, una modificación importante para quienes dependen del ferrocarril en las comunidades de esa zona.

Zona de la Terminal de la Ciudad

El tren de las 7:18 p.m. que sale de Grand Central con destino a Long Beach adelantará un minuto su salida e incorporará una parada adicional en Kew Gardens.

Servicio en Brooklyn

Los pasajeros que utilizan el trayecto entre Jamaica y Atlantic Terminal recuperarán la frecuencia habitual de un tren cada 20 minutos durante el mediodía.

Ramal de Babylon: cambios desde el 14 de noviembre

Uno de los ajustes más importantes llegará al ramal de Babylon, donde las modificaciones se implementarán en distintas etapas.

A partir del sábado 14 de noviembre, el servicio de fin de semana recuperará conexiones y recorridos que habían cambiado durante el proyecto de reconstrucción de la estación de Babylon.

Entre las modificaciones anunciadas se encuentran:

Se restablecerá el servicio directo desde las estaciones ubicadas al este de Massapequa hasta Grand Central.

Circularán 2 trenes locales por hora entre Manhattan y Babylon. Uno tendrá como destino Penn Station y el otro Grand Central.

Los trenes exprés entre Babylon y Penn Station operarán únicamente para facilitar conexiones con los servicios del ramal de Montauk. Sus paradas estarán limitadas a Jamaica, Freeport y Babylon.

Sin embargo, los viajeros deben considerar un periodo de transición.

Entre el 9 y el 20 de noviembre, estará vigente un horario especial de mediodía entre semana debido a las obras que se realizarán en las vías entre Amityville y Lindenhurst.

Posteriormente, el nuevo horario de mediodía de los días laborables del ramal de Babylon entrará en vigor el lunes 23 de noviembre.

Con estos ajustes, la MTA busca recuperar el patrón de funcionamiento que tenía esta línea antes de iniciar el proyecto de reconstrucción de la estación de Babylon.

Por qué la MTA modificará los horarios del Long Island Rail Road

Los cambios responden a una serie de trabajos de mantenimiento preventivo y mejoras de accesibilidad en la infraestructura ferroviaria.

El Long Island Rail Road es el sistema de trenes de cercanías con mayor volumen de pasajeros de Norteamérica. Su operación requiere intervenciones periódicas para conservar las vías, modernizar instalaciones y garantizar que los trenes puedan circular de manera confiable.

De acuerdo con la MTA, algunas de estas tareas necesitan que los trabajadores tengan acceso directo a las vías y a diferentes sectores de las estaciones. Por ese motivo, las labores se programan fuera de las horas de mayor demanda, lo que obliga a modificar determinados servicios de mediodía y fines de semana.

Los proyectos también buscan mejorar las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad y prolongar la vida útil de una infraestructura ferroviaria que necesita mantenimiento constante.

Cómo evitar contratiempos al viajar en noviembre

Aunque los servicios de las horas punta no están contemplados en esta ronda de modificaciones, los pasajeros no deberían asumir que sus recorridos habituales permanecerán intactos durante todo el día.

La recomendación es consultar los horarios actualizados antes de salir de casa, especialmente si el viaje incluye conexiones entre diferentes ramales o desplazamientos durante el mediodía.

Los usuarios pueden verificar los cambios, las horas de salida y las posibles modificaciones de sus recorridos a través de los canales oficiales de la MTA y el sitio web del Long Island Rail Road.

También conviene prestar atención a las fechas de entrada en vigor. Algunos ajustes comenzarán el 9 de noviembre, otros el 14 y determinadas modificaciones no estarán completas hasta el 23 de noviembre.

Para miles de residentes de Long Island que utilizan el tren para trabajar, estudiar o visitar Manhattan, unos pocos minutos pueden marcar la diferencia entre llegar a tiempo o perder una conexión. Durante noviembre, revisar el itinerario antes de viajar será más importante que nunca.

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