Trenes de Nueva York baten récords: crece el uso del LIRR y Metro-North

El transporte ferroviario de Nueva York registra un importante repunte de pasajeros. El Long Island Rail Road (LIRR) superó en septiembre de 2026 los niveles de uso anteriores a la pandemia de Covid-19, mientras que Metro-North Railroad alcanzó cifras récord durante los fines de semana, impulsado por los viajes de otoño hacia el valle del Hudson.

La gobernadora Kathy Hochul anunció los resultados y destacó la recuperación de los desplazamientos en tren en el estado. Según los datos de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), ambos ferrocarriles se encuentran cerca de sus máximos históricos en diferentes segmentos de operación, aunque presentan distintos niveles de recuperación frente a 2019.

LIRR supera los niveles de pasajeros previos a la pandemia

En septiembre de 2026, el Long Island Rail Road registró una cantidad de pasajeros equivalente al 102% de la cifra correspondiente al mismo mes de 2019. Es la segunda ocasión desde la pandemia en que el sistema supera su referencia mensual prepandémica. La primera ocurrió en junio, cuando también alcanzó el 102%.

El crecimiento se refleja en jornadas específicas. El miércoles 9 de septiembre, el LIRR transportó a 321,497 pasajeros, su segundo día laborable con mayor actividad de 2026. La cifra únicamente quedó por debajo de los 369,482 usuarios registrados el 18 de junio, durante el desfile de celebración del campeonato de los Knicks.

Además, durante 3 semanas consecutivas de septiembre, de martes a jueves, el ferrocarril superó los 300,000 pasajeros diarios. Se trata de una secuencia que no se había registrado desde antes de la emergencia sanitaria.

La MTA relaciona este crecimiento con las inversiones realizadas para ampliar el servicio y mejorar las conexiones entre Long Island y Nueva York. La apertura de Grand Central Madison, junto con la conclusión de los proyectos de tercera vía en la línea principal y de doble vía, permitió incrementar en un 41% la oferta de servicios del LIRR.

Estas mejoras ofrecen más frecuencias y alternativas de horario a quienes utilizan el tren para trasladarse al trabajo, estudiar o visitar otros puntos de la región.

Metro-North aumenta sus pasajeros con trenes exprés

Metro-North alcanzó en septiembre el 90% del nivel de pasajeros registrado en septiembre de 2019. Fue su segundo mejor mes de recuperación durante 2026, detrás de junio, cuando llegó al 93.2% de la cifra correspondiente a seis años atrás.

Entre el 21 y el 25 de septiembre, el ferrocarril transportó a 1,294,011 personas, su mayor volumen semanal de pasajeros de lunes a viernes en lo que va del año.

La MTA también destacó el desempeño de los trenes superexprés, incorporados a la línea Hudson en abril de 2025 y a la línea New Haven en julio de 2022. Estos servicios permiten ahorrar hasta 14 minutos diarios a los pasajeros de Hudson y hasta 50 minutos a quienes utilizan New Haven.

Desde la primavera de 2026, la demanda de estos trenes creció por encima del incremento general de pasajeros durante las horas pico: 8% en la línea Hudson y 6% en New Haven.

Los viajes de fin de semana también baten récords

La recuperación de los desplazamientos recreativos destaca entre las cifras de ambos ferrocarriles. Hasta octubre de 2026, los viajes en sábado aumentaron 66% frente al mismo periodo de 2022, mientras que los domingos registraron un crecimiento de 64%.

El LIRR tuvo su fin de semana más concurrido del año el 5 y 6 de septiembre, con 353,308 pasajeros. El volumen fue 62% superior al promedio de fines de semana de septiembre de 2019.

En Metro-North, la temporada de follaje otoñal ha elevado la demanda de viajes por la línea Upper Hudson. El 3 de octubre, la compañía puso en marcha el servicio Leaf Peeper, con 5 trenes adicionales de salida y tres de regreso. Ante la respuesta de los usuarios, el 17 de octubre incorporó otros seis servicios en cada dirección.

En total, Metro-North opera 40 trenes adicionales durante los sábados y domingos. La cantidad de viajeros durante la temporada otoñal duplica la registrada en 2019. El refuerzo de la línea Hudson continuará hasta el domingo 8 de noviembre.

El contraste con aquel año es considerable. En 2019 se ofrecían 3 trenes de salida los sábados y uno los domingos; este otoño hay 11 salidas cada día del fin de semana. La oferta representa aproximadamente 6,930 viajes de salida, casi el triple de los 2,040 disponibles anteriormente.

El fin de semana del 24 y 25 de octubre, Metro-North transportó a 323,423 pasajeros, superando su récord anterior de 302,610, establecido el 13 y 14 de junio. También representó un incremento de 25.5% frente a los fines de semana de octubre de 2019.

La MTA relacionó el aumento con los visitantes que viajaron al valle del Hudson para contemplar los colores del otoño y participar en actividades estacionales, incluido el desfile de Halloween de Tarrytown.

CityTicket crece y la MTA prepara nuevas inversiones

Los desplazamientos dentro de NYC también muestran un crecimiento importante. Entre 2022 y 2025, las ventas de CityTicket aumentaron 361%, gracias a la ampliación de este programa de tarifas reducidas para viajes dentro de la ciudad.

La iniciativa comenzó a incorporar viajes fuera de hora pico entre semana en febrero de 2022. Posteriormente, sumó una opción para horas pico en agosto de 2023 y un pase diario en enero de 2026.

Algunas estaciones registraron incrementos especialmente pronunciados: Melrose, 503%; Laurelton, 478%; Bayside, 294%, y Fordham, 173%.

La autoridad también prepara inversiones para responder a la demanda. En junio de 2025 aprobó la compra de 316 vagones M-9A, de los cuales 160 serán para el LIRR y 156 para Metro-North. Además, en mayo de 2026 inició el proceso para recibir propuestas de fabricantes interesados en construir 252 nuevos coches de pasajeros para Metro-North.

El plan de capital 2025-2029 contempla $6,000 millones de dólares para modernizar sus trenes e infraestructura.

En Long Island, el proyecto de mejoras de capacidad de Jamaica busca reducir los cuellos de botella. Hochul también reservó $50 millones en el presupuesto estatal del año fiscal 2027 para diseñar una remodelación de Jamaica Station, punto de conexión que recibe aproximadamente 200,000 pasajeros diarios y enlaza el metro, el LIRR y AirTrain.

Por su parte, Metro-North contempla sustituir la estructura ferroviaria de Grand Central y el viaducto de Park Avenue. También avanza Penn Station Access, proyecto que permitirá llevar por primera vez la línea New Haven hasta Penn Station.

El aumento de pasajeros confirma el regreso del tren como una alternativa importante para los desplazamientos cotidianos y las escapadas de temporada. Quienes planeen visitar el valle del Hudson todavía podrán aprovechar los servicios adicionales de otoño, programados hasta el 8 de noviembre.

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