Informe urge a la MTA a reducir su plantilla ante serios problemas de presupuesto

En menos de cuatro años, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) podría enfrentarse a un déficit de financiación de casi $900 millones de dólares, ya que el gasto supera los ingresos por tarifas, de acuerdo con un reciente análisis de la Citizens Budget Commission, que recomienda recortar la plantilla para cerrar la brecha.

El organismo de control presupuestario recomienda recortes drásticos de empleo en puestos que, de acuerdo a lo que alega, la tecnología ha vuelto obsoletos. La comisión sugirió que la MTA permita que sus trenes funcionen con un solo operario en vez de dos.

Las líneas de tren con nuevos sistemas de señalización computarizados, como la L y la 7, ya están completamente automatizadas, al igual que los anuncios en los trenes. Aunque el conductor abre y cierra las puertas, el operador tiene pocas responsabilidades adicionales, como presionar un botón cada 20 segundos para señalar que está alerta.

La comisión de presupuesto citó las responsabilidades limitadas del operador como una señal de que el puesto podría eliminarse sin afectar el servicio.

De acuerdo con el informe, eliminar los puestos de operador en las líneas L y 7 podría ahorrar $36.5 millones de dólares anuales. Si la MTA eliminara poco a poco el número de dos personas que operen trenes en todo el sistema, podrían ahorrar $500 millones al año.

La agencia de transporte se encuentra en proceso de instalar nuevas señales en otras líneas, como las A, C, E, F, G, M y R. Por ahora, esas líneas todavía requieren dos personas para operar los trenes, informó Gothamist.

La sugerencia de la Comisión de Presupuesto Ciudadano llega en un momento delicado, ya que el Sindicato de Trabajadores del Transporte Local 100 negocia un contrato con la MTA para sus 40,000 empleados del metro y los autobuses. Se espera que la MTA publique su plan financiero para el 2027 en las siguientes semanas, el cual incluirá un incremento del 4% en las tarifas y los peajes. La junta votará sobre el mencionado plan en diciembre.

“Estas mismas recomendaciones se han venido haciendo durante décadas, así que no hay nada nuevo en ello”, expresó John Samuelsen, presidente del Sindicato de Trabajadores del Transporte de Estados Unidos. “En esencia, se trata de una recomendación para compensar los supuestos déficits que la MTA tiene a costa de los trabajadores”.

En 2025, la legislatura estatal trató de convertir en ley el requisito de que hubiera dos empleados de la MTA en cada tren, pero la gobernadora Kathy Hochul vetó el proyecto de ley, dejando abierta la probabilidad de que en el futuro se puedan operar trenes con una sola persona.

“La dotación de personal impuesta por ley impide que la MTA se modernice —a medida que la tecnología y las mejores prácticas siguen mejorando— y que obtenga los beneficios económicos y de eficiencia”, dice el informe.

La Comisión de Presupuesto Ciudadano admite que la MTA se ha vuelto más eficiente en los últimos años, ahorrando, según lo que se ha informado, $576 millones de dólares este año gracias a lo que la agencia llama “eficiencias operativas”. No obstante, el informe alega que, sin recortar los costos laborales y de atención médica, la agencia enfrenta un déficit presupuestario de $300 millones de dólares en el siguiente año, que incrementará a $900 millones de dólares para 2030.

La comisión estima que las reformas que está sugiriendo podrían ahorrar $2,500 millones de dólares anuales.

Otras de las recomendaciones incluyen agilizar el cobro de tarifas en los trenes de cercanías a través de la revisión de billetes antes de abordar, reduciendo la necesidad de que alguien recorra el tren. También dice que recortar más de 1,000 puestos de trabajo en Metro-North y Long Island Rail Road podría ahorrar $380 millones de dólares anuales.

En el informe se recomendó además que los jubilados de la MTA paguen más en primas de atención médica, lo que podría generar $315 millones de dólares adicionales al año.

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