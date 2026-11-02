MLB: Seis peloteros latinoamericanos entre los ganadores del Guante de Oro 2026

Los ganadores del Premio Guante de Oro Rawlings 2026 fueron anunciados el domingo y, por segundo año consecutivo, hubo casi suficientes ganadores primerizos como para formar un equipo completo.

Al igual que en 2025, nueve jugadores conquistaron su primer Guante de Oro este año. Mientras tanto, los Diamondbacks y los Medias Rojas empataron con la mayor cantidad de galardonados por equipo, con tres cada uno.

El proceso de votación está compuesto por los dirigentes y coaches de MLB (75%) y la comunidad de expertos en sabermetría (25%). Los dirigentes y coaches votan únicamente por jugadores de su propia liga y no pueden elegir a integrantes de sus respectivos equipos.

Ganadores de la Liga Americana

Receptor: Dillon Dingler, Detroit Tigers

Por segundo año consecutivo, Dingler se lleva el Guante de Oro, luego de liderar a todos los receptores en Valor de Carreras Defensivas (17) y Carreras Salvadas a la Defensiva (15). Es uno de los cuatro receptores de los Tigres que han conquistado este reconocimiento, junto a Bill Freehan (1965-69), Lance Parrish (1983-85) y el miembro del Salón de la Fama Iván Rodríguez (2004, 2006-07).

Primera base: Christian Walker, Houston Astros

Walker, quien ganó tres Guantes de Oro con los Diamondbacks entre 2022 y 2024, conquista su cuarto galardón, el primero con los Astros, después de terminar empatado en el liderato de la Liga Americana en Valor de Carreras Defensivas, con 7. Walker es el tercer inicialista de los Astros en recibir este reconocimiento, después de Yuli Gurriel (2021) y Jeff Bagwell (1994).

Segunda base: Cole Young, Seattle Mariners

Young conquistó su primer Guante de Oro en su segunda temporada en las Grandes Ligas, luego de liderar a todos los intermedistas de la Liga Americana con 16 Carreras Salvadas a la Defensiva. Es el primer segunda base de los Marineros en ganar el premio desde Bret Boone, quien lo obtuvo tres años consecutivos entre 2002 y 2004, una racha que comenzó antes de que Young naciera.

Campocorto: Taylor Walls, Tampa Bay Rays

Walls, quien encabezó a todos los campocortos con 21 Carreras Salvadas a la Defensiva, es el primer torpedero de los Rays en conquistar un Guante de Oro. Además, había pasado bastante tiempo desde que el club tuvo un ganador en cualquier posición, siendo el más reciente Kevin Kiermaier, quien recibió el reconocimiento como jardinero central en 2019.

Tercera base: Caleb Durbin, Boston Red Sox

Durbin, quien conquistó su primer Guante de Oro tras liderar a todos los antesalistas de la Liga Americana con 13 Carreras Salvadas a la Defensiva (DRS), luego de ser adquirido por los Medias Rojas días antes del inicio de los Entrenamientos Primaverales, es apenas el segundo tercera base en la historia del club en ganar este reconocimiento. El otro fue Frank Malone, quien obtuvo tres premios consecutivos entre 1957 y 1959.

Jardín izquierdo: Cody Bellinger, New York Yankees

Después de ganar el Guante de Oro como jardinero derecho con los Dodgers en 2019, Bellinger vuelve a figurar entre los galardonados. Además de registrar 21 Carreras Salvadas a la Defensiva, empatado en el tercer lugar de MLB, sumó ocho asistencias, impulsado por un notable aumento en la velocidad promedio de sus tiros, que alcanzó las 93.3 millas por hora (percentil 94 de MLB).

Jardín central: Ceddanne Rafaela, Boston Red Sox

Rafaela conquistó su segundo Guante de Oro consecutivo como jardinero central de la Liga Americana. Terminó segundo entre los jardineros en Outs Por Encima del Promedio (16) y empató en el tercer puesto general en Carreras Salvadas a la Defensiva (21). Además, se convirtió en el primer jugador en ganar este reconocimiento en años consecutivos como jardinero central de la Liga Americana desde Kevin Kiermaier (2015-2016).

Jardín derecho: Wilyer Abreu, Boston Red Sox

El venezolano Abreu conquistó su tercer Guante de Oro consecutivo en el jardín derecho, y por segunda temporada seguida lo hizo junto a su compañero de equipo Rafaela. Ambos forman la tercera pareja de jardineros de un mismo equipo en ganar Guantes de Oro en temporadas consecutivas, después de Barry Bonds y Andy Van Slyke (1990-1992 con los Piratas) y Dwight Evans y Fred Lynn (1978-1979 con los Medias Rojas). Abreu lideró a todos los jugadores con 28 Carreras Salvadas a la Defensiva y ocupó el segundo lugar entre los jardineros con 13 asistencias, solamente por detrás del cubano Andy Pagés, de los Dodgers (14).

Lanzador: Tanner Bibee, Cleveland Guardians

Bibee, quien encabezó a todos los lanzadores de la Liga Americana con cinco Carreras Salvadas a la Defensiva, es apenas el segundo pitcher de Cleveland en conquistar un Guante de Oro, uniéndose a Shane Bieber, quien ganó el premio en 2022.

Utility: Ezequiel Durán, Texas Rangers

El primer Guante de Oro de Durán también representa el primero para Texas en la categoría de jugador utility. Tras defender todas las posiciones excepto las de lanzador y receptor, el quisqueyano se ubicó en el percentil 99 con un total combinado de 17 Outs Por Encima del Promedio.

Here are the 2026 @RawlingsSports AL Gold Glove Award winners! pic.twitter.com/1J8YscozES — MLB (@MLB) November 2, 2026

Ganadores de la Liga Nacional

Receptor: Gabriel Moreno, Arizona Diamondbacks

Moreno, el único receptor de los Diamondbacks que ha ganado un Guante de Oro, conquistó su segundo premio tras terminar detrás de Dillon Dingler en Carreras Salvadas a la Defensiva entre los jugadores de su posición. Statcast también le otorgó al venezolano buenas calificaciones en bloqueos (+5), corredores atrapados robando por encima del promedio (+3) y carreras salvadas mediante el encuadre de pitcheos (+5). Además, es apenas el segundo receptor en ganar un Guante de Oro y un título de bateo en el mismo año, después de Joe Mauer (2008-2009).

Primera base: Matt Olson, Atlanta Braves

Olson conquistó su cuarto Guante de Oro como primera base (2018-2019, 2025), igualando a Christian Walker y Paul Goldschmidt como los líderes entre los jugadores activos en esa posición. Encabezó a todos los inicialistas en Outs Por Encima del Promedio (12) y Valor de Carreras Defensivas (12), mientras que terminó segundo en Carreras Salvadas a la Defensiva (11), solamente detrás de Ty France, de los Padres.

Segunda base: Brice Turang, Milwaukee Brewers

Turang sigue siendo el único segunda base de los Cerveceros que ha ganado un Guante de Oro, siendo éste su segundo galardón, después del obtenido en 2024. También es el único jugador del cuadro de Milwaukee que ha conquistado el premio desde que el club pasó a la Liga Nacional en 1998. Sus 23 Carreras Salvadas a la Defensiva fueron la segunda mayor cantidad en todo el béisbol, detrás de las 28 de Wilyer Abreu, mientras que sus 17 Outs Por Encima del Promedio lo ubicaron segundo entre los intermedistas, solamente superado por el novato de los Cardenales, JJ Wetherholt, quien registró 25.

Campocorto: Geraldo Perdomo, Arizona Diamondbacks

Ningún jugador acumuló más innings como campocorto durante la temporada pasada, y los Diamondbacks se beneficiaron enormemente de ello. Perdomo se ubicó en el percentil 98 con 16 Outs Por Encima del Promedio, camino a conquistar el primer Guante de Oro de su carrera. De esta manera, el dominicano se unió a Nick Ahmed como los únicos jugadores de Arizona en ganar el reconocimiento en esa posición.

Tercera base: Alex Bregman, Chicago Cubs

Bregman conquistó su segundo Guante de Oro, después de obtener el primero con los Astros en 2024. Es apenas el segundo antesalista en la historia de los Cachorros en recibir este reconocimiento, uniéndose a Ron Santo, quien ganó el premio cinco años consecutivos entre 1964 y 1968.

Jardín izquierdo: Jackson Chourio, Milwaukee Brewers

Chourio, de 22 años, continúa consolidándose en Milwaukee, y este reconocimiento es otra gran muestra de ello. El venezolano conquistó su primer Guante de Oro tras liderar a todos los jardineros izquierdos de la Liga Nacional con 13 Carreras Salvadas a la Defensiva y ocho carreras defensivas.

Jardín central: Pete Crow-Armstrong, Chicago Cubs

Como si una temporada de 40 jonrones y 40 bases robadas no fuera suficiente, PCA conquistó por segundo año consecutivo el Guante de Oro como jardinero central, después de liderar todo el béisbol con 26 Outs Por Encima del Promedio. También ocupó el sexto lugar entre los jardineros con 10 Carreras Salvadas a la Defensiva.

Jardín derecho: Corbin Carroll, Arizona Diamondbacks

Sorprendentemente, Carroll, quien se destaca por su gran alcance defensivo, conquistó su primer Guante de Oro, aunque su desempeño en 2026 fue el habitual: lideró a todos los jardineros derechos con 10 Outs Por Encima del Promedio, cifra que lo ubicó en el percentil 95 de todo el béisbol. Es el quinto jardinero de los Diamondbacks en ganar un Guante de Oro, uniéndose a David Peralta (2019), AJ Pollock (2015), Gerardo Parra (2011, 2013) y Steve Finley (1999-2000, 2004).

Lanzador: Nolan McLean, New York Mets

McLean tuvo una fantástica temporada de novato sobre la lomita, pero sus logros no terminaron ahí. Además de perfilarse como un fuerte candidato al premio al Novato del Año de la Liga Nacional, se convirtió en el primer lanzador novato en conquistar un Guante de Oro. Se une a Ron Darling (1989) como los únicos pitchers de los Mets en ganar este reconocimiento y es el primer jugador del club en obtenerlo en cualquier posición desde que el dominicano Juan Lagares lo conquistó como jardinero central en 2014.

Utility: Mauricio Dubón, Atlanta Braves

El hondureño Dubón se está convirtiendo rápidamente en el máximo referente del Guante de Oro para jugadores utility, tras conquistar su tercer galardón (2023 y 2025 con los Astros) desde que se introdujo la categoría en 2022. Ningún otro jugador ha ganado más de uno. En 2026, Dubón vio acción en la segunda base, tercera base, campocorto, jardín izquierdo y jardín central, y se ubicó en el percentil 91 con seis Outs Por Encima del Promedio.

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