¿Cuánto dinero se llevarán los jugadores de Brewers por ganar la Serie Mundial?

La Serie Mundial 2026 ha puesto los reflectores sobre el millonario premio que se embolsan los Milwaukee Brewers como campeones de la MLB.

THE WORLD SERIES CHAMPIONSHIP BELONGS TO MILWAUKEE, WISCONSIN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/opBMIz9Rvd — Milwaukee Brewers (@Brewers) October 29, 2026

A diferencia de otros deportes, en la MLB no existe un cheque fijo para el ganador: el dinero proviene de un fondo colectivo que se alimenta directamente de la pasión de los aficionados en las gradas y la taquilla de los Playoffs.

En 2025, los Dodgers de Los Ángeles repartieron participaciones completas de casi $485,000 dólares por cabeza, pero también entregaron bonos parciales a decenas de empleados.

Ahora en 2026, con el fondo aún más grande, la cifra podría superar los $500,000 dólares entre quienes reciban una participación de los Milwaukee Brewers como campeones de la Serie Mundial de MLB.

No todos los integrantes del equipo campeón reciben la misma cantidad. Antes de los Playoffs, los jugadores votan cómo dividir el fondo en “participaciones completas” y “participaciones parciales”.

Esto significa que, además de los peloteros activos, también pueden recibir una parte del premio entrenadores, utileros, personal médico y hasta empleados de clubhouse. Es una tradición que reconoce el trabajo de todo el grupo, no solo de las estrellas que saltan al diamante.

PARTYING ALL NIGHT pic.twitter.com/veHJcg3AkW — Milwaukee Brewers (@Brewers) October 29, 2026

Sistema de premios de MLB

El sistema de premios de la MLB es único en el deporte profesional. El famoso “players’ pool” o fondo de jugadores se nutre de un porcentaje de los ingresos por taquilla de los juegos de Playoffs: 50% de la Wild Card Series, 60% de los primeros tres juegos de las ALDS y NLDS, y 60% de los primeros cuatro juegos de las ALCS, NLCS y la Serie Mundial.

Este fondo, que en 2026 se proyecta supere los $130 millones de dólares, es el verdadero tesoro que todos quieren conquistar. Pero aquí viene el giro: el equipo campeón solo recibe el 36% de ese fondo total, mientras que el subcampeón se queda con el 24%.

El resto se reparte entre los equipos eliminados en rondas previas, según su avance en la postemporada. Así, el dinero no solo premia el título, sino también el esfuerzo de llegar lejos en octubre.

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