Wander Franco condenado a 3 años de prisión suspendida en República Dominicana

Un tribunal de apelación de la República Dominicana condenó este jueves al pelotero Wander Franco a una pena de tres años de prisión suspendida condicional tras hallarlo penalmente responsable de abuso sexual en perjuicio de una menor de edad.

Con esta resolución, la Corte de Apelación de Puerto Plata dejó sin efecto el perdón judicial que le había sido otorgado al torpedero de los Tampa Bay Rays en mayo pasado.

El expediente presentado por el Ministerio Público acreditó que Franco sostuvo relaciones sexuales con la víctima cuando ella tenía 14 años y el atleta 21. Aunque la fiscalía apeló solicitando una pena de cinco años de reclusión en cárcel ordinaria, la alzada optó por fijar la condena de tres años bajo modalidad suspendida, dejando a criterio del Juez de Ejecución de la Pena el establecimiento de las reglas y medidas restrictivas que el deportista deberá acatar durante dicho período.

En el mismo dictamen, la corte ratificó de manera íntegra la condena de diez años de prisión impuesta a la madre de la adolescente por los delitos de explotación sexual comercial y lavado de activos, al tiempo que ordenó el decomiso definitivo de 2,100,000 pesos dominicanos (aproximadamente $34,000 dólares estadounidenses) decomisados durante las diligencias del caso.

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