Nueva York duplicará las pantallas que informan cuándo llegan los autobuses

La ciudad de Nueva York ampliará la instalación de pantallas digitales que muestran el tiempo estimado de llegada de los autobuses, una medida que busca reducir la incertidumbre de miles de pasajeros que cada día dependen del transporte público para desplazarse por los 5 distritos.

La iniciativa permitirá duplicar el número de marquesinas equipadas con estos dispositivos y extender progresivamente la cobertura a más paradas hasta 2030.

El comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT), Mike Flynn, anunció la expansión en colaboración con JCDecaux, la empresa encargada de operar las marquesinas de autobús. El proyecto contempla aumentar de aproximadamente 700 a 1,400 las pantallas digitales instaladas en estos espacios, mientras la ciudad avanza hacia una red de información en tiempo real que abarque 2,900 paradas para finales de la década.

La mejora responde a una frustración habitual entre los usuarios: consultar el reloj de una parada, ver que faltan 0 minutos y descubrir que el autobús todavía no aparece. Para quienes viajan al trabajo, acuden a una cita médica o deben recoger a sus hijos, una estimación poco precisa puede alterar toda la jornada.

Cómo funcionarán las nuevas pantallas de autobuses en Nueva York

La principal novedad será la conexión directa de los dispositivos con el sistema de localización de autobuses de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA). Así, las estimaciones que aparezcan en las marquesinas estarán sincronizadas con la información disponible en MTA Bus Time, la aplicación oficial de seguimiento, y en las pantallas informativas de las estaciones del metro.

El objetivo es ofrecer datos más coherentes entre las distintas plataformas que utilizan los pasajeros para planificar sus desplazamientos. En lugar de encontrar estimaciones diferentes según el dispositivo consultado, los usuarios podrán acceder a información basada en el mismo sistema de seguimiento.

Durante la primera fase, el plan prevé instalar 1,452 pantallas digitales de llegada en las paradas donde las condiciones permitan su colocación. Aunque la cifra supera el objetivo inicial de 1,400 dispositivos, la expansión se desarrollará por etapas y dependerá de las características de cada ubicación.

El NYC DOT seleccionará los puntos de instalación teniendo en cuenta el volumen de pasajeros de cada ruta. Este criterio busca priorizar los lugares donde la información actualizada puede beneficiar a un mayor número de personas, aunque la distribución definitiva determinará qué barrios reciben primero los nuevos equipos.

La iniciativa también contempla extender la tecnología más allá de las marquesinas tradicionales. Con el tiempo, el departamento prevé incorporar pantallas informativas en postes independientes, una alternativa importante para las paradas que no cuentan con una estructura cubierta.

La accesibilidad será otro componente del proyecto. Las nuevas pantallas incluirán un botón de texto a voz para que las personas ciegas o con baja visión puedan escuchar la información sobre las llegadas. La función permitirá consultar los datos sin depender exclusivamente de la lectura de los indicadores digitales.

Un plan de $882 millones para transformar los autobuses

La ampliación de las pantallas forma parte de “Next Stop: Fast Buses, Better Service”, un plan conjunto valorado en $882 millones de dólares, impulsado por el alcalde Zohran Mamdani, la gobernadora Kathy Hochul y la MTA para modernizar el servicio de autobuses de Nueva York.

La estrategia no se limita a mejorar la información en las paradas. También contempla intervenciones para reducir los tiempos de viaje, renovar la infraestructura y agilizar el ascenso de los pasajeros. La meta es construir un sistema de autobuses más rápido y confiable, especialmente para quienes dependen de este medio de transporte en sus desplazamientos cotidianos.

Entre las medidas figuran 50 corredores prioritarios, que incluyen 5 rutas rápidas de nueva generación. Según los objetivos anunciados para el plan, estas mejoras buscan aumentar la velocidad de los autobuses en un 20% y ahorrar hasta 6 minutos por trayecto.

El programa también prevé instalar marquesinas y asientos en cientos de paradas, además de incorporar miles de autobuses nuevos para modernizar la flota. La combinación de vehículos renovados, infraestructura mejorada y datos más precisos pretende abordar distintos obstáculos que afectan la experiencia de los usuarios.

Otro cambio previsto es la introducción gradual del embarque por todas las puertas para 2027. Este sistema permitirá que los pasajeros suban por más de una entrada, con la intención de reducir el tiempo que los autobuses permanecen detenidos mientras se completa el abordaje.

Para los neoyorquinos que utilizan varias líneas durante el día, la diferencia entre una espera previsible y otra incierta puede ser considerable. Sin embargo, las pantallas no eliminarán por sí solas los retrasos provocados por el tráfico, las obras o las incidencias operativas.

El alcance real de la iniciativa dependerá tanto de la precisión de las estimaciones como de la rapidez con que se instalen los dispositivos y se mantengan en funcionamiento. Por ahora, la expansión marca un nuevo paso en los esfuerzos de la ciudad por hacer que el transporte público resulte más accesible y fácil de utilizar.

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