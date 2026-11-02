Gobierno solicita a la Corte Suprema separar papeletas de supuestos no ciudadanos en California

La administración Trump solicitó este lunes a la Corte Suprema que ordene al estado de California anular las papeletas de voto por correo de 20,000 personas registradas que, según el gobierno federal, podrían no ser ciudadanas. La petición se presentó antes de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, en medio del debate por el control del Congreso.

“Una vez que California mezcla las papeletas impugnadas con las legales, no hay forma de recuperar las papeletas impugnadas”, señaló el Departamento de Justicia.

Por su parte, las autoridades de California sostienen que el estado posee mecanismos de seguridad propios para garantizar la integridad del proceso y calificaron el procedimiento de la administración para elaborar la lista de votantes como “altamente sospechoso”, informó USA Today.

Fallos en tribunales de instancia inferior

El 28 de octubre, un tribunal federal de primera instancia rechazó frenar el recuento de votos. En su resolución, el juez de distrito estadounidense David Carter declaró que una solicitud así no se había hecho nunca.

“Nunca antes en la historia de Estados Unidos el gobierno federal, en vísperas de unas elecciones, había intentado coaccionar a un gobierno estatal y local para que abandonara sus propios procedimientos electorales constitucionales y se doblegara ante la voluntad del Poder Ejecutivo”, expresó.

El juez Carter concluyó además que el gobierno no demostró haber utilizado un proceso creíble para elaborar el listado. Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, ubicado en San Francisco, confirmó la decisión por 2 votos a 1

“Tal como determinó el tribunal de distrito, y no observamos ningún error claro, no existe una manera viable de identificar y separar las papeletas de votación de individuos específicos sin efectos potencialmente catastróficos en todo el sistema”, agregó.

Entretanto, el juez de circuito Patrick Bumatay emitió un voto particular en contra de la mayoría: “Esta solución no anularía ninguna votación, pero daría tiempo para verificar la elegibilidad de los presuntos no ciudadanos”

Finalmente, Rick Hasen, experto en derecho electoral de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), definió la apelación ante el tribunal Supremo como una “petición desesperada” en su blog personal. Hasen indicó que la solicitud exige una “solución extraordinaria” fuera del marco de competencias federales y fuera de plazo electoral.

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