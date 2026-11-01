Nikki Haley reconoce que la carrera por el Senado en Carolina del Sur está más cerrada de lo esperado

La exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley reconoció que la carrera por el Senado en su estado enfrenta una competencia más estrecha de lo que tradicionalmente podría esperarse en un territorio de fuerte dominio republicano.

Durante una entrevista con Kristen Welker en Meet the Press, Haley señaló que sus fuentes republicanas están sorprendidas por lo reñida que se presenta la contienda y defendió la fortaleza del Partido Republicano en Carolina del Sur.

Haley recordó la elección al Senado de 2020 entre el republicano Lindsey Graham y el demócrata Jaime Harrison, quien recaudó $57 millones de dólares en un trimestre y llegó a ser considerado por algunos como favorito. Graham terminó imponiéndose por nueve puntos.

“Carolina del Sur es un estado rojo”, afirmó Haley, al argumentar que los votantes del estado mantienen posiciones favorables a los bajos impuestos, las empresas y el derecho a portar armas.

La exgobernadora respaldó a Darline Graham, a quien describió como una candidata sin mucha experiencia electoral, pero que ha conseguido transmitir a los votantes que está preocupada por la asequibilidad y que mantendrá posiciones conservadoras.

Haley también cuestionó a la demócrata Annie Andrews, a quien atribuyó posiciones anteriores sobre cirugías de afirmación de género para menores y sobre el porte de armas por parte de policías. Según, aunque Andrews haya modificado algunas de esas posiciones, los votantes las recuerdan.

“Al final del día, Carolina del Sur va a responder”, dijo Haley, quien insistió en que el estado quiere conservar su condición de bastión republicano.

La exrepresentante demócrata Val Demings ofreció una lectura diferente de la contienda. Señaló que las condiciones políticas actuales son distintas y que los problemas económicos pueden estar influyendo en votantes que tradicionalmente se identifican con un partido.

Demings mencionó el precio de la gasolina y los alimentos, el acceso a la atención médica y las preocupaciones por el futuro de los hijos como asuntos que afectan tanto a republicanos como a demócratas e independientes.

La analista Amy Walter dijo que, en algunos estados republicanos, determinados candidatos demócratas están obteniendo mejores valoraciones que la imagen general del Partido Demócrata. Indicó que esa diferencia puede explicar por qué algunas carreras al Senado se mantienen competitivas pese a la baja valoración del partido a nivel nacional.

Walter también señaló que los republicanos enfrentan un problema similar con el presidente Donald Trump, cuya valoración podría convertirse en un lastre para candidatos republicanos incluso en estados tradicionalmente conservadores.

Haley rechazó que las encuestas permitan anticipar fácilmente el resultado y recordó que candidatos republicanos como Graham, Joni Ernst y Susan Collins fueron considerados en riesgo en elecciones anteriores y terminaron ganando.

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