Demanda conjunta en Washington y Virginia podría paralizar el arco del triunfo de Trump

El gobierno del Distrito de Columbia (D.C.) y el estado de Virginia interpusieron una demanda federal conjunta para frenar la construcción del arco de triunfo promovido por el presidente Donald Trump cerca del Cementerio Nacional de Arlington, un proyecto de 250 pies de altura que califican de “ilegal” y perjudicial para el patrimonio histórico de la capital estadounidense.

La querella solicita a un juez federal que detenga de inmediato las obras, cuyo inicio la Administración prevé para la próxima semana, el 5 de noviembre, tras la votación de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital.

Según los demandantes, el arco causaría daños “graves, inmediatos e irreparables” en la movilidad, la seguridad regional y el medioambiente, además de vulnerar la Ley de Altura de 1910, que limita las edificaciones en Washington a 130 pies, y carecer de la preceptiva autorización del Congreso.

El fiscal general de D.C., Brian Schwalb, denunció el impacto irreversible sobre los residentes del Distrito, mientras que el fiscal general de Virginia, Jay Jones, tachó la iniciativa de “proyecto de vanidad ilegal” que atenta contra la solemnidad del emblemático camposanto militar.

Asimismo, los demandantes sostienen que la masiva estructura de hormigón y granito romperá para siempre el histórico eje visual diseñado entre el Monumento a Lincoln y Arlington House.

La iniciativa, concebida para conmemorar el 250 aniversario de la independencia del país, afronta ya otra causa abierta por veteranos de la guerra de Vietnam y preservacionistas.

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