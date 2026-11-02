Voto anticipado registró números históricos de cara a las elecciones intermedias

El voto anticipado aumentó de cara a las elecciones intermedias en comparación con los procesos previos, registrando la emisión de más de 43 millones de sufragios a cinco días de la jornada electoral. A partir de reportes de 47 estados y Washington D.C., esta cifra representa un incremento de casi 10 millones de votos respecto a las elecciones de mitad de mandato de 2022.

En los estados que publican información sobre la filiación de los electores, aproximadamente 6,8 millones de demócratas y 5,2 millones de republicanos han votado de forma anticipada presencial o por correo, informó The Associated Press. Este crecimiento en las urnas coincide con la definición del control del Congreso de los Estados Unidos a dos años del inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, en una coyuntura donde los republicanos defienden una mayoría de 53 a 47 escaños en el Senado.

Participación elevada en Texas

El flujo de votantes ha sido amplio en Texas, donde más de 6.3 millones de personas votaron anticipadamente hasta el miércoles. Esto representa un incremento del 50 % en comparación con los 4.2 millones registrados en la misma fecha hace cuatro años. En el condado de Harris, las cifras aumentaron de 564.500 en 2022 a 862.700 electores.

El electorado texano define contiendas reñidas como el escaño del Senado entre Ken Paxton y James Talarico, y la gobernación entre Greg Abbott y Gina Hinojosa.

Tendencias en estados decisivos para el Senado

Las cifras recopiladas por la agencia AP muestran ascensos superiores al 30% con relación a cuatro años atrás en estados con contiendas senatoriales altamente competitivas. Carolina del Sur registró una subida del 83% respecto a 2022 en las elecciones para definir al sucesor del fallecido senador Lindsey Graham.

Asimismo, Maine mostró un alza del 44% en la elección entre la senadora Susan Collins y Troy Jackson, mientras que Kansas presentó un incremento del 34%, acumulando cerca de 83,000 votos adicionales en la contienda entre Roger Marshall y Adam Hamilton.

Por su parte, Michigan acumuló aproximadamente 409,000 votos anticipados más que en el mismo período de 2022, lo que supone un incremento del 32%. Este proceso marca las primeras elecciones de mitad de mandato en dicho estado donde la opción de votación presencial adelantada estuvo disponible en todo el territorio tras su aprobación normativa previa.

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