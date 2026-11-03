4 beneficios del té de alcachofa: reduce la ansiedad, el colesterol y las arrugas

El té de alcachofa se prepara con las hojas de la planta y, como muy pocos conocen, está repleto de compuestos vegetales que ofrecen beneficios a la salud. Esto gracias a sus polifenoles y ácidos fenólicos con actividad antioxidante.

Entre sus posibles propiedades se encuentran el apoyo a la salud cardiovascular, la protección de las células frente al daño oxidativo y algunos efectos relacionados con el bienestar. Sin embargo, debes saber que no todos los beneficios cuentan con estudios clínicos realizados directamente sobre la infusión, sino sobre extractos de sus hojas.

¿Cuáles son los beneficios del té de alcachofa?

1. Controla el colesterol

Uno de los beneficios más estudiados de la alcachofa es su posible relación con la reducción del colesterol. Sus hojas contienen sustancias como la cinarina y el ácido clorogénico, compuestos que se investigan por su participación en el metabolismo de los lípidos.

Una revisión científica publicada en 2018, que reunió nueve ensayos clínicos con 702 participantes, encontró que los extractos de alcachofa se asociaron con reducciones del colesterol total, el colesterol LDL y los triglicéridos.

2. Puede favorecer la relajación

Tomar una bebida caliente puede convertirse en un momento de descanso durante una jornada exigente. El té de alcachofa puede incorporarse a esa rutina por su sabor suave y porque no contiene cafeína de manera natural.

Su principal aporte en este aspecto puede estar relacionado con el hábito de hacer una pausa y disfrutar de una bebida caliente, más que con una acción ansiolítica comprobada.

3. Sus antioxidantes podrían proteger la piel

La alcachofa contiene polifenoles que ayudan a combatir el estrés oxidativo, un proceso relacionado con el deterioro celular y el envejecimiento.

Una investigación publicada en la revista Molecules en 2018 examinó los efectos de un extracto de polifenoles de alcachofa sobre la piel. En una prueba con 20 mujeres, una crema que contenía este ingrediente mostró mejoras en la elasticidad y la textura cutánea después de 28 días de aplicación.

Sin embargo, el estudio evaluó un producto cosmético aplicado directamente sobre la piel, no una bebida.

4. Aporta compuestos antioxidantes relacionados con la salud inmunológica

Otro beneficio está relacionado con los antioxidantes presentes en las hojas de alcachofa. Estos compuestos ayudan a proteger las células frente al daño provocado por los radicales libres.

La vitamina C también participa en el funcionamiento normal del sistema inmunológico, aunque no debe asumirse que una infusión de alcachofa aporte cantidades importantes de este nutriente.

¿A qué sabe el té de alcachofa y cómo se prepara?

A diferencia de lo que algunos podrían imaginar, esta bebida no tiene el sabor intenso de los corazones de alcachofa cocidos. Su perfil suele describirse como suave, ligeramente vegetal y con un toque naturalmente dulce, aunque puede presentar notas herbales o amargas dependiendo de la preparación.

Para prepararlo en casa, se pueden utilizar hojas secas de alcachofa o bolsitas comerciales. Basta con agregar el producto al agua caliente, dejarlo reposar entre cinco y diez minutos y colarlo si se utilizan hojas sueltas. También puede tomarse frío y acompañarse con unas gotas de limón.

Antes de incorporarlo a la rutina, hay que tener precaución si se tienen cálculos biliares, obstrucción de las vías biliares o alergia a plantas de la familia Asteraceae. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) advierte que los preparados medicinales de hojas de alcachofa pueden provocar molestias digestivas y reacciones alérgicas en algunas personas.

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