Quiénes deberían evitar el té verde, según los médicos

En los últimos años, el consumo de té verde creció de forma sostenida en Estados Unidos, impulsado en gran parte por su asociación con los efectos “detox” y el bienestar general. Sin embargo, más allá de su fama de saludable (antioxidantes, metabolismo, etc.), no es para todos. Médicos y organismos como los National Institutes of Health advierten que, en ciertos casos, puede generar efectos adversos o interferir con tratamientos.

Según los médicos, hay muchas personas que deberían evitarlo o consumirlo con precaución.

¿Es saludable el té verde? el lado B de la bebida de moda

Según datos del U.S. Department of Agriculture, el interés por bebidas funcionales y naturales viene en alza, y el té verde se posicionó como una de las opciones más elegidas dentro de ese segmento. Esta tendencia se apoya en su contenido de antioxidantes, especialmente catequinas, que suelen vincularse con la eliminación de toxinas y la mejora del metabolismo.

Sin embargo, organismos como la Mayo Clinic advierten que el concepto de “detox” puede ser engañoso. El cuerpo ya cuenta con órganos como el hígado y los riñones que cumplen esa función de manera natural, y no hay evidencia sólida de que el té verde por sí solo “desintoxique” el organismo.

Además, tomada en exceso, puede afectar la salud. Veamos en qué casos se debe revisar su consumo, según los médicos.

Por su efecto estimulante, el té verde puede acelerar el ritmo cardíaco (taquicardia) y empeorar la ansiedad o el insomnio. Crédito: Shutterstock

Personas con anemia o bajos niveles de hierro

El té verde contiene compuestos (taninos) que reducen la absorción de hierro, especialmente el de origen vegetal. Puede empeorar cuadros de anemia si se consume con las comidas.

Recomendación médica: Evitarlo durante las comidas o reducir su consumo si tienes déficit de hierro.

Personas con problemas hepáticos

En altas dosis (especialmente suplementos), el té verde se ha vinculado con casos de daño hepático. Extractos concentrados pueden afectar el hígado. Los médicos aconsejan evitar suplementos y consultar antes de consumirlo regularmente.

Quienes toman ciertos medicamentos

El té verde puede interferir con varios fármacos, reduciendo o potenciando sus efectos:

Anticoagulantes (como Warfarin).

Medicamentos para la presión.

Estimulantes o tratamientos psiquiátricos.

Siempre consultar con un médico si estás en tratamiento.

Puedes ver: Energía natural y antioxidantes: 10 beneficios de la infusión favorita de Messi

Personas sensibles a la cafeína

Aunque tiene menos que el café, el té verde contiene cafeína. Puede provocar insomnio, ansiedad y palpitaciones. Especial cuidado en personas con trastornos de ansiedad o problemas cardíacos.

Embarazadas o en período de lactancia

El consumo excesivo no es recomendable por el exceso de cafeína y la interferencia con ácido fólico. La recomendación es limitar la cantidad diaria o evitarlo sin supervisión médica.

Personas con problemas digestivos

El té verde puede irritar el estómago en algunas personas. Puede causar náuseas, acidez o malestar gástrico. Evitarlo en ayunas si eres sensible.

Puedes ver: Los riesgos de tomar omeprazol y otros antiácidos a diario, según expertos

Té verde, tiroides y corazón

Además de los casos más conocidos, algunos especialistas advierten sobre su impacto en la tiroides. El té verde contiene catequinas que, en grandes cantidades, podrían interferir con la función tiroidea y la absorción de yodo, especialmente en personas con hipotiroidismo.

Según revisiones citadas por los National Institutes of Health, el consumo moderado no suele ser problemático, pero el uso frecuente de extractos concentrados sí podría alterar parámetros hormonales en personas sensibles.

Otro punto menos difundido es su efecto sobre la presión arterial y el sistema cardiovascular. Aunque en algunos casos puede tener beneficios, la cafeína presente en el té verde puede provocar aumentos temporales de la presión y la frecuencia cardíaca.

La American Heart Association señala que las personas con hipertensión o arritmias deberían controlar su consumo de bebidas con cafeína, incluido el té verde, ya que la respuesta puede variar según cada organismo y dosis.

Puedes ver: Bebidas perjudiciales para los riñones: ¿qué debes evitar además de los refrescos?

La clave está en la dosis

El té verde puede ser saludable, pero no es inocuo. Si tienes anemia, tomas medicación o tienes alguna condición médica, no deberías consumirlo sin control. La clave no es eliminarlo siempre, sino entender cuándo puede jugar en contra.

Seguir leyendo:

Infusiones: el secreto para activar tu metabolismo y cuidar tu hígado

Beneficios del clavo de olor: el poder del eugenol como escudo natural

Harvard advierte: estas son las dietas que sí funcionan para bajar de peso (sin efecto rebote)