Adiós a la hinchazón: prepara la triple infusión de orégano, laurel y té verde

La triple infusión de orégano, laurel y té verde es una bebida poderosa que combina antioxidantes y biocompuestos esenciales para el bienestar. Esta mezcla natural está diseñada para promover la activación del metabolismo, aumentar los niveles de energía y deshinchar visiblemente el abdomen.

La nutricionista y experta en metabolismo Magali Alvarenga, conocida popularmente como Nutrimaga (@nutrimaga), revela que esta combinación es un verdadero tesoro natural. Estos tres ingredientes son económicos y fáciles de encontrar en cualquier supermercado.

Nutrimaga recomienda incorporar esta infusión a la rutina, tomándola dos veces al día para obtener múltiples beneficios. Esta práctica constante para ayudar a:

Desinflamar tu cuerpo de manera general.

Mejorar el metabolismo y la quema de energía.

Favorecer la digestión y reducir la sensación de pesadez.

Cuidar la salud intestinal, clave para tu bienestar general.

Mejorar la función del hígado, apoyando la desintoxicación natural del cuerpo.

Este té es prácticamente una farmacia natural en una sola taza, con ingredientes que aportan beneficios comprobados: el té verde, es antioxidante, termogénico (activa el metabolismo). El orégano tiene propiedades digestivas y antimicrobianas y las hojas de laurel ayudan a la digestión y tiene efectos antiinflamatorios, según explica.

Conoce los beneficios de los ingredientes del té para aliviar la hinchazón

Los ingredientes recomendados por Nutrimaga, tiene un amplio respaldo científico que detallamos a continuación:

Té verde

El té verde tiene altos niveles de antioxidantes que cumplen un papel clave de desinflamar las células. Crédito: Shutterstock

El té verde es una de las bebidas más populares del mundo, junto con el agua y el café. Aporta energía y un impulso de antioxidantes que contribuye la reparación del daño celular causado por los radicales libres.

Un estudio publicado por la editorial Eureka, titulado Acción antiinflamatoria del té verde revela que recientes experimentos celulares, con animales y en humanos, comprueban que el té verde y su principal componente, el galato de epigalocatequina-3 (EGCG), poseen efectos antiinflamatorios.

El té verde y el EGCG funcionan como reguladores, ya que bloquean la ‘autopista’ por donde viajan los mensajes de alarma (la expresión génica y proteica), impidiendo que el cuerpo fabrique las citocinas inflamatorias. Lo que se traduce en una reducción efectiva de la hinchazón.

La evidencia científica ha demostrado que el té verde tiene efectos beneficiosos contra diversas enfermedades generadas por la inflamación crónica como el cáncer, la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades neurodegenerativas.

Orégano

El orégano es rico en compuestos que mejorar el funcionamiento del organismo. Crédito: Shutterstock

El orégano es una hierba medicinal con poder antioxidante, antimicrobianos y más. Una revisión sobre las propiedades del aceite de orégano, publicada por Science Direct, revela que tiene un impacto clave en la reducción de las proteínas inflamatorias (los biomarcadores). Además, los biocompuestos del té verde actúan desde el nivel más básico (el ADN).

La investigación respalda el efecto amplio y fundamental del orégano en las células de la piel en procesos como la inflamación, la cicatrización y el cáncer.

Laurel

Las revisiones científicas da cuenta de más 50 compuestos bioactivos con beneficios para la salud. Crédito: Shutterstock

El laurel es una planta medicinal rica en aceites esenciales como eucaliptol, eugenol, flavonoides y compuestos fenólicos que tiene un beneficio significativo en la desinflamación. La combinación de estos compuestos hace que el laurel actúe como un prebiótico natural, reparando la barrera intestinal y combatiendo la inflamación al alimentar a las bacterias buenas que son esenciales para un intestino sano.

Un estudio publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina (NLM) señala que el consumo de hojas de laurel. Además de ofrecer ventajas antiinflamatorias, estimula el apetito gracias a su sabor. El estudio investigó si el laurel, por ser una especia llena de antioxidantes, podía ayudar a combatir la colitis ulcerosa, una enfermedad inflamatoria intestinal.

Las pruebas realizadas en animales comprobaron que los sujetos de estudio que consumieron las dosis más altas de laurel (2% y 3%) mostraron una reducción significativa de la inflamación en el colon, lo que es una señal de que la función intestinal mejoró.

Receta del té para desinflamar

La infusión estas tres hiebas ayuda a aprovechar las propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Crédito: Shutterstock

Preparar la infusión antiinflamatoria es muy sencilla, solo requiere tener los ingredientes a la mano, seguir el paso a paso, dejar infusionar unos minutos y luego disfrutar, preferiblemente sin azúcar.

Ingredientes

– 1 bolsita de té verde.

– 1 cucharadita de orégano.

– 2 hojas de laurel.

Modo de preparación

1.- En una taza de agua caliente colocar primero el saquito de té verde, luego el orégano y por último las hojas de laurel.

2.- Deje reposar por unos minutos.

3.- Cuele, sirva y disfrute.

