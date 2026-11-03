Acusan a hombre de Oklahoma de enviar cientos de cartas con polvo blanco y amenazas a funcionarios electorales

Las autoridades federales de Estados Unidos acusaron a un hombre de Oklahoma City de enviar cientos de cartas con polvo blanco y mensajes amenazantes a funcionarios públicos, representantes del Congreso, medios de comunicación y agentes federales, en una campaña que habría comenzado antes de las elecciones de 2024 y continuado este año.

El sospechoso, identificado como Robin Martin, enfrenta cargos por difundir un bulo y enviar comunicaciones amenazantes a través del servicio postal. Fue arrestado el lunes y tenía previsto comparecer el martes ante un tribunal federal de Oklahoma City.

Según documentos judiciales divulgados el martes y citados por The Associated Press, los polvos encontrados en los envíos resultaron ser sustancias inofensivas, como harina o levadura. No obstante, el FBI advirtió que no todas las cartas habían sido sometidas a un análisis exhaustivo.

La investigación comenzó en 2024, cuando funcionarios electorales de varios estados denunciaron la recepción de sobres con una sustancia blanca y una carta de tres páginas que declaraba la guerra. Algunos mensajes incluían advertencias escritas con tinta invisible, que solo podían leerse bajo luz ultravioleta.

“¡Manténgase del lado correcto de la historia! ¡Su vida puede depender de ello!”, decía uno de los mensajes, de acuerdo con la documentación del caso.

El remitente utilizaba como dirección de retorno el nombre de “USTEA, Ejército de Eliminación de Traidores de los Estados Unidos”, con una dirección en Takoma Park, Maryland.

El agente del FBI David Cole señaló en una declaración jurada que los investigadores identificaron más de 700 envíos postales realizados durante el otoño de este año que aparentemente estaban relacionados con el mismo autor, aunque utilizaban otra dirección de retorno.

Las cartas estaban dirigidas a funcionarios electorales, integrantes del Congreso, encuestadores, medios de comunicación y agentes federales. Un mensaje recurrente advertía a los destinatarios sobre posibles arrestos por traición “¡o algo peor!”.

Cole indicó que el autor cuestionaba los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, afirmaba que Donald Trump había ganado esos comicios y expresaba preocupación por la posibilidad de que los problemas que denunciaba se repitieran en las elecciones de 2024.

Las autoridades federales anunciaron el mes pasado que investigaban el envío de correspondencia con sustancias sospechosas a oficinas electorales y del Congreso en distintos puntos del país. Los incidentes provocaron evacuaciones en dependencias electorales de Luisiana y Oklahoma, mientras que otros estados, desde Idaho hasta Florida, reportaron haber recibido cartas o que el Servicio Postal había interceptado los envíos.

Las pistas que llevaron al sospechoso

De acuerdo con el FBI, los investigadores obtuvieron grabaciones de video en las que aparece el vehículo de Martin deteniéndose en octubre frente a buzones de oficinas del Servicio Postal en Oklahoma City, Dallas y San Antonio.

También recuperaron sus huellas dactilares de una carta dirigida al director del FBI, Kash Patel, cuyo nombre aparecía escrito como “Kashyap”.

Los registros de compras de Walmart muestran que Martin adquirió productos domésticos, entre ellos cúrcuma y vinagre, que presuntamente habría utilizado para preparar tinta invisible que pudiera detectarse con luz ultravioleta.

La investigación también contó aparentemente con la colaboración de los Socialistas Democráticos de América.

El FBI sostiene que Martin habría utilizado el nombre de George Livingston para publicar en octubre un mensaje en una lista de correo electrónico de esa organización, en el que calificaba a sus integrantes de traidores y advertía que podían ser arrestados por traición si votaban en las elecciones del 3 de noviembre.

El caso se suma a otra investigación federal por correspondencia amenazante. El mes pasado, un hombre de 37 años residente en Illinois fue acusado de enviar cartas con polvo blanco a integrantes del Congreso, una de ellas acompañada de una nota que decía: “JA, disfruta del regalo”.

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