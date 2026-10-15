Envían cartas con sustancias sospechosas a senadores y funcionarios electorales; FBI investiga

El FBI, la Policía del Capitolio y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos investigan una serie de envíos con sustancias sospechosas dirigidos a oficinas del Congreso y dependencias electorales en distintos puntos del país, a pocas semanas de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

Entre los destinatarios figuran oficinas de los senadores demócratas Chuck Schumer, Alex Padilla y Chris Murphy, según información confirmada por NBC News. Dos fuentes de las fuerzas del orden indicaron que se enviaron decenas de cartas, aunque las autoridades no han precisado cuántas fueron interceptadas o llegaron a sus destinos.

En los casos de Padilla y Murphy, las misivas fueron notificadas a sus respectivos equipos. La oficina de Padilla informó que el Servicio Postal interceptó la carta antes de su entrega, mientras que el personal de Murphy aseguró que ni el senador ni sus empleados estaban en peligro inmediato.

La investigación también abarca envíos sospechosos dirigidos a oficinas de los secretarios de Estado de Luisiana, Ohio y Oklahoma, responsables de supervisar los procesos electorales en sus jurisdicciones. Según NBC News, algunas de estas oficinas recibieron paquetes con polvos desconocidos, mientras que otro envío fue interceptado por investigadores postales.

El FBI confirmó que trabaja con otras agencias para esclarecer los incidentes e identificar a los responsables. Aunque algunas cartas contenían una sustancia desconocida, análisis preliminares del polvo blanco indicaron que no era peligroso, según tres fuentes de las fuerzas de seguridad citadas por NBC News.

Refuerzan las medidas de seguridad

Las autoridades advirtieron a las oficinas del Senado y de la Cámara de Representantes que los sobres, paquetes o sustancias sospechosas deben tratarse como potencialmente peligrosos y manipularse conforme a los protocolos establecidos.

El aviso enviado al Senado señaló que los investigadores intentan interceptar cualquier envío adicional antes de su entrega, aunque algunas cartas podrían llegar a sus destinatarios. La Cámara de Representantes también distribuyó instrucciones de seguridad, con especial atención al manejo del correo en las oficinas regionales de los legisladores.

Los incidentes se producen en un contexto de preocupación por las amenazas contra el personal electoral en Estados Unidos. En años recientes también se han registrado envíos postales con sustancias sospechosas dirigidos a dependencias vinculadas con la organización de los comicios.

El FBI no ha identificado públicamente a los responsables ni ha detallado todas las ubicaciones afectadas. La investigación continúa mientras las autoridades mantienen las medidas de vigilancia sobre los envíos postales dirigidos a oficinas públicas.