Kathy Hochul gobernará Nueva York hasta 2030

En una jornada electoral que para Nueva York implicó pocas sorpresas y sobresaltos, pues se ratificó el dominio casi absoluto del partido demócrata, la gobernadora Kathy Hochul consiguió este martes un nuevo mandato de cuatro años al derrotar al republicano Bruce Blakeman, ejecutivo del condado de Nassau. El resultado le permitirá continuar en el cargo hasta finales de 2030 y consolidar su trayectoria como la primera mujer que gobierna el estado.

Los demócratas también se alzaron con sus titulares a la fiscalía general y la contraloría estatal.

De acuerdo con proyecciones de la agencia AP a las 9:10 p.m, Hochul “arrastró” electoralmente al republicano con más del 77% de los votos, una noticia que fue recibida con algarabía por los seguidores del partido demócrata en un ‘watch party’ organizado en un hotel del centro de Manhattan, en donde por cierto resaltaron ritmos de salsa.

“Gracias a los neoyorquinos por su confianza, será un honor y una gran responsabilidad seguir sirviéndole a todos, especialmente a nuestra clase trabajadora (…) Si el presidente Trump quiere trabajar conmigo en nuestra agenda de seguridad pública y asequibilidad no tendré ningún problema, pero si insiste en perseguir a nuestras familias me encontrará siempre de frente“, indicó en su discurso.

El triunfo de Hochul también marca otro un hito con la elección de Adrienne Adams como la primera mujer afroamericana vicegobernadora de Nueva York. Adams, quien presidió el Concejo Municipal de la ciudad entre 2022 y 2025, acompañará a Hochul en un gobierno que, por primera vez en la historia del estado, tendrá a dos mujeres al frente de ambos cargos. Ambas asumirán sus mandatos el 1 de enero de 2027.

La continuidad de la mandataria estatal en Albany prolonga una historia que empezó con un relevo inesperado. Hochul asumió la gobernación el 24 de agosto de 2021, cuando era vicegobernadora, tras la renuncia de Andrew Cuomo en medio del escándalo por acusaciones de acoso sexual.

Luego en noviembre de 2022 añadió otro hito: fue la primera mujer elegida por los votantes para ocupar ese puesto, ahora esta victoria le concede un segundo mandato luego de una campaña marcada por la confrontación con Trump y en donde puso sobre la mesa la defensa de las comunidades migrantes, la asequibilidad, el cuidado infantil y una clara conexión con la población hispana neoyorquina.

Ante la certeza de los resultados electorales Jasmine Gripper, directora estatal del Partido de las Familias Trabajadoras celebró la victoria dejando claro que “esta noche, los neoyorquinos han enviado un mensaje claro: rechazamos el extremismo MAGA y queremos un gobierno que luche por los trabajadores, no por los multimillonarios ni por los intereses corporativos”.

De igual forma recordó que ese movimiento partidista desempeñó “un papel fundamental en la reelección de la gobernadora Hochul y en la protección de Nueva York frente a la peligrosa agenda republicana”, subrayó.

Hochul retó al presidente Trump a trabajar por el bienestar y la seguridad de los neoyorquinos, de lo contrario asegura que lo seguirá enfrentando. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

James y Napoli continúan

De igual forma, las proyecciones no oficiales apuntan a que la fiscal general demócrata Letitia James consiguió un tercer mandato al frente de la Fiscalía estatal, al derrotar a la republicana Saritha Komatireddy, exfiscal federal.

James, elegida en 2018 ha convertido su pulso con el presidente Donald Trump en un eje de su carrera política y de esta campaña.

“Con este triunfo no nos queda más que seguir luchando por la justicia y por el bienestar de todos los neoyorquinos”, reaccionó la fiscal al conocer los resultados.

Desde que llegó al cargo, su oficina ha demandado a la Administración Trump más de 80 veces, a menudo al frente de coaliciones de fiscales generales demócratas. Las acciones han abarcado desde la aplicación de las leyes migratorias hasta el financiamiento de Medicaid y las subvenciones para vivienda.

Asimismo, trascendió extraoficialmente que el candidato demócrata a la contraloría estatal es el actual contralor, Tom DiNapoli, que buscaba otro mandato, se proyecta se alzó frente a su rival republicano Joseph Hernandez, un empresario del sector biotecnológico.

En ambos casos, las primeras proyecciones describían una aplanadora electoral que sobrepasaba el 75% de los sufragios.