Andrew Cuomo vuelve a frenar investigación ética en Nueva York por su libro sobre la pandemia

El exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo logró nuevamente retrasar la investigación del organismo estatal de ética sobre el contrato millonario que firmó para publicar sus memorias sobre la pandemia de COVID-19, informó New York Post.

El panel accedió a suspender temporalmente el proceso tras una nueva ofensiva legal presentada por el exmandatario.

Según el medio neoyorquino, la Comisión de Ética, Lobby y Gobierno aceptó una orden de restricción temporal que paraliza la investigación relacionada con el libro American Crisis, por el cual Cuomo habría recibido cerca de $5 millones de dólares.

La decisión se produjo luego de que el exgobernador interpusiera una demanda esta semana ante la Corte Suprema del Condado de Albany.

En su acción legal, indicó New York Post, los abogados de Cuomo sostienen que el prolongado conflicto judicial sobre si utilizó recursos públicos y si obtuvo las autorizaciones correspondientes para escribir el libro derivó en violaciones a sus derechos constitucionales.

Entre los argumentos citados figuran presuntas transgresiones al debido proceso, a la libertad de expresión y a la Séptima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

En la demanda de 45 páginas, la abogada Rita Glavin acusó al actual organismo de ética de reproducir prácticas ilegales atribuidas a su antecesor, la ya disuelta Comisión Conjunta de Ética Pública.

“La Comisión de Ética, Lobby y Gobierno continúa perpetuando la misma conducta ilegal de Comisión Conjunta de Ética Pública que ocurrió justo antes de su abolición y que fue condenada por este Tribunal”, escribió Glavin, de acuerdo con el medio.

Añadió además que la comisión habría ignorado requisitos legales obligatorios y una directiva judicial previa, vulnerando derechos fundamentales de Cuomo bajo las constituciones federal y estatal.

El proceso judicial continuará el próximo 30 de abril, cuando ambas partes deberán regresar a la corte para presentar sus argumentos orales.

El caso se inscribe en una larga disputa entre Cuomo y los organismos de control.

En febrero, el máximo tribunal del estado falló por un estrecho margen de 4 a 3 en contra del exgobernador en otra demanda en la que buscaba la disolución total de la Comisión de Ética, Lobby y Gobierno, al alegar quela composición del panel era inconstitucional.

En ese proceso, un juez que también intervino en el caso actual había fallado inicialmente a favor de Cuomo, aunque su decisión fue posteriormente revocada. Un portavoz de la comisión se negó a comentar sobre el litigio en curso, según New York Post.

