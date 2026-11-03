Lionel Messi despidió a Jesús de Miguel con un desgarrador mensaje tras su muerte

El mundo del fútbol transita horas de profunda conmoción tras la muerte del jugador español Jesús de Miguel. El delantero de 30 años fue a disputar una pelota en el partido del Tenerife contra el FC Andorra cuando el arquero rival, Jesús Owono, lo chocó en la mitad de la cancha.

Los mensajes de condolencias se replican en todo el planeta y Lionel Messi fue uno de los que decidió expresarse públicamente.

“No hay palabras… Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse”, escribió la leyenda de la selección argentina y el FC Barcelona en su cuenta de Instagram seguida por más de 517 millones de personas.

Leo Messi en Instagram. pic.twitter.com/O8ZyWExUeJ — Mundo Leo (@_mundoleo) November 3, 2026

Leo desarrolló la mayor parte de su carrera en el fútbol español y actualmente es propietario de dos clubes de ese país, más allá que sigue su trayectoria deportiva en el Inter Miami de la MLS.

Piqué también expresó su desconsuelo

El máximo accionista del Andorra, Gerard Piqué, rompió su silencio en la red social X tras conocerse el fallecimiento de Jesús de Miguel a primera hora de este martes. “Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús”, escribió el exjugador del Barcelona, visiblemente muy afectado.

Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús. — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2026

Piqué ya se dio cuenta de la gravedad de los hechos tras lo ocurrido. Estaba presente en el estadio Heliodoro Rodríguez cuando se produjo la peligrosa acción con el portero de su equipo. El exdefensor salió rápidamente del estadio y se dirigió hasta el Hospital de la Candelaria.

Por su parte, el equipo andorrano también expresó su dolor: “Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife. Descanse en paz”.

? Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife



Descanse en paz — FC Andorra (@fcandorra) November 3, 2026

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