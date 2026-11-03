Tenerife anuncia muerte del delantero Jesús de Miguel tras recibir un rodillazo en la cara

La muerte del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel conmocionó al mundo del fútbol. El futbolista sufrió un paro cardiorrespiratorio tras recibir un rodillazo en el pecho del arquero del FC Andorra Jesús Owono en el minuto 98 del duelo que terminó 2-2 de la Segunda División española.

El delantero, que fue atendido en el campo de juego, recuperó inicialmente el pulso y la respiración autónoma luego de ser reanimado sobre el césped y fue ingresado en terapia intensiva. Horas más tarde se confirmó su fallecimiento. El encuentro fue suspendido cuando restaban poco más de dos minutos para el final del juego.

La acción ocurrió en el estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando Tenerife avanzaba en un contraataque durante los últimos instantes del partido. De Miguel, delantero de 30 años, superó a los dos últimos defensores rivales y fue a buscar un balón aéreo que caía fuera del área. Owono salió de su arco para anticipar al atacante, pero no llegó a la pelota e impactó con su rodilla sobre el pecho del atacante. De Miguel cayó de inmediato al suelo y quedó inconsciente.

??? | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. ???



?? Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto



?? Tenerife – Andorra pic.twitter.com/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

Los jugadores de ambos equipos reclamaron la asistencia médica mientras el árbitro Pérez Hernández expulsó al guardameta. Owono se había dirigido inicialmente hacia los vestuarios, pero regresó al advertir la gravedad de la situación. Los profesionales sanitarios atendieron al jugador durante más de cinco minutos y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. El estadio quedó en silencio mientras el personal médico trabajaba alrededor del delantero.

Tenerife confirmó la muerte de Jesús de Miguel

Durante la mañana en España, fue el propio club el que dio a conocer la noticia de la muerte de Miguel. “Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00, de Jesús de Miguel Alameda”, indicó la primera parte del comunicado del Tenerife.

“No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos”, concluyó el comunicado sobre el fallecimiento del jugador de 30 años.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.



No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente? pic.twitter.com/IbS1dTYP1b — CD Tenerife ??????? (@CDTOficial) November 3, 2026

El incidente abrió un debate sobre la responsabilidad del arquero Owono tras su brutal rodillazo. El árbitro expuso en su informe que el portero fue “bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa”.

La expulsión sanciona una infracción deportiva, pero no determina por sí sola la existencia de un delito. La vía federativa y la judicial pueden tener recorridos distintos. El artículo 99 de la Ley 39/2022 del Deporte español prevé que los hechos que puedan constituir un ilícito penal, conocidos durante un procedimiento sancionador, sean trasladados a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal.

La posible relevancia penal del golpe depende de reconstruir qué ocurrió entre las partes al analizar la mecánica de la jugada, la intensidad y las características del movimiento, la posición de los futbolistas y razones del contacto. También sería necesario determinar la causa médica del fallecimiento y su relación con el impacto.

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