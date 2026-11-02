Futbolista Jesús de Miguel sufre paro cardiorrespiratorio en pleno partido tras choque con el portero [Video]

El delantero del DC Tenerife Jesús de Miguel ha sufrido una parada cardiorrespiratoria tras chocar violentamente con el portero rival Owono durante el tiempo añadido del partido entre Tenerife y Andorra.

El CD Tenerife informó en un comunicado que De Miguel permanece ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y se encuentra “estable, dentro de la gravedad”.

El golpe se produjo cuando el atacante perseguía un balón aéreo y Owono, como última barrera del Andorra, salió a despejarlo. El portero recibió la tarjeta roja, mientras los jugadores pidieron la entrada de los médicos ante la inconsciencia del delantero. De Miguel fue estabilizado en un vehículo medicalizado y trasladado en ambulancia al hospital entre los aplausos de la afición.

??? | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. ???



?? Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto



?? Tenerife – Andorra pic.twitter.com/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

El partido entre el Tenerife y el Andorra de Segunda División, que se disputaba en el Heliodoro Rodríguez López se ha suspendido tras el terrible choque entre ambos jugadores.

Marcador igualado

Hasta entonces, el Tenerife había dominado el marcador gracias a un tanto tempranero de Gomis, en el minuto 3, y un penalti transformado por Enric Gallego antes del descanso. El Andorra, pese a controlar la posesión durante buena parte del encuentro, volvió a mostrar dificultades para generar peligro, aunque Schneider llegó a estrellar un disparo en el larguero.

La reacción visitante llegó en la segunda mitad. Lautaro recortó distancias desde los once metros en el minuto 83, después de una revisión del VAR, pero fue expulsado por doble amarilla tras un altercado con Dani Martín, que también vio la roja. Con superioridad numérica, el Andorra encontró el empate gracias a un cabezazo de Golubovic en el minuto 87.

Los de Carles Manso incluso rozaron el tercer tanto durante el descuento, hasta que llegó la acción que cambió por completo el desenlace. Owono también fue expulsado por su choque con De Miguel, cuya situación provocó una enorme preocupación entre jugadores y aficionados.

Finalmente, ambos equipos se retiraron a los vestuarios y el partido quedó suspendido con empate a dos. El Comité de Competición deberá decidir si se mantiene el resultado o se disputan los minutos restantes.

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