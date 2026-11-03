Trump afirma que eliminará los $4,000 millones en ayuda a Israel antes de fin de año

El presidente Donald Trump indicó este martes que la ayuda de Estados Unidos a Israel terminará a finales de este 2026, alegando que la nación ya no necesita esa asistencia y puede comprar sus propias armas.

“Les estábamos dando $4 mil millones de dólares, sí, pero se les cortará a fin de año”, expresó Trump a “Fox & Friends” el martes en un anuncio matutino del día de las elecciones de medio mandato.

El mandatario republicano reconoció la dimensión política de la noticia, haciendo referencia a la cerrada disputa por el Senado en Michigan entre el demócrata Abdul El-Sayed y el republicano Mike Rogers.

“¿Por qué tenemos que soportar los ataques de lunáticos como El-Sayed cuando no se lo merecen?”, señaló el líder de la Casa Blanca.

De acuerdo con el presidente, el respaldo a Israel incluía “cosas y dinero”, haciendo referencia a ello como una ayuda militar, efectivo o “trueque”. Aseveró que él y el primer ministro Benjamin Netanyahu habían discutido por años la probabilidad de poner fin a la ayuda, y dijo que fue el político israelí quien propuso la idea.

“No lo necesitan”, dijo Trump. “Israel es nuestro principal objetivo. Les damos más que a nadie, y ya no lo necesitan”.

“Israel es un país muy próspero”, agregó.

El acuerdo actual de asistencia en materia de seguridad entre EE.UU. e Israel prevé unos $3,800 millones de dólares al año hasta 2028. Netanyahu dijo previamente que desea reducir poco a poco la dependencia de su país de la ayuda militar estadounidense, si bien no se han detallado los plazos ni las condiciones de cualquier cambio del pacto.

El republicano aseguró que la ayuda se había vuelto un objetivo político y agregó que el primer ministro entendía que “este es uno de sus puntos de discordia”, informó Fox News.

Asimismo, Trump apuntó que los $4,000 millones de dólares se referían a material militar o dinero en efectivo.

“Lo voy a interpretar como quieran”, dijo el mandatario estadounidense. “Pueden considerarlo un trueque. Pueden considerarlo ayuda militar o dinero en efectivo. Es lo que les damos: $4 mil millones de dólares en bienes y dinero, y no lo necesitan”.

El presidente negoció un nuevo pacto con Netanyahu, quien ahora se enfrenta a una difícil temporada electoral, con su futuro en el aire mientras el equilibrio de poder en la Knesset trata de determinar un gobierno de coalición en medio de los conflictos bélicos en numerosos frentes contra Irán y otros considerados terroristas.

“Bibi Netanyahu se puso en contacto conmigo y llevamos un par de años hablando del tema porque se trata de mucho dinero”, expresó. “Él lo mencionó. Dijo: ‘Creo que sería apropiado que no recibiéramos ayuda'”.

Sin embargo, Trump dijo que Israel todavía puede comprar armas a Estados Unidos. “Pueden comprar lo que quieran”, dijo.

El primer ejecutivo estadounidense se refirió a las promesas de campaña de su gobierno para 2024 de limitar la ayuda exterior de manera gratuita y recortar el gasto público, apenas unas horas antes de que se determine el equilibrio de poder en el Congreso para sus dos últimos años en la Casa Blanca.

“Llevamos hablando de esto un par de años porque es mucho dinero”, dijo Trump. “Ya saben, alguien que quiere tener un presupuesto equilibrado. Me encantaría poder equilibrar nuestro presupuesto. Y creo que podría hacerlo si pudiéramos”.

“Si tuviéramos una Reserva Federal que lograra bajar las tasas de interés, tendríamos un presupuesto equilibrado rápidamente. Es una lástima lo de las tasas de interés. Tenemos una Reserva Federal compuesta, como saben, por gente de Obama y Biden, y no quieren hacer lo correcto”, agregó el republicano.

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