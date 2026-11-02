Trump desata polémica al minimizar la subida de la gasolina por el conflicto en Irán

El presidente Donald Trump afirmó el domingo en un mitin en Dubuque, Iowa, que la subida del precio de la gasolina debido a la guerra en Irán es un “precio muy pequeño a pagar” a cambio de garantizar la seguridad global.

“Es un precio muy pequeño a pagar por la seguridad de este país y del mundo (…). Esto terminará muy pronto, ya lo verán, pero los precios han bajado mucho”, expresó el mandatario durante el acto, parte de la campaña de las elecciones de mitad de mandato del próximo martes.

Según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), el precio medio de la gasolina por galón en el país se sitúa ahora en $.17 dólares, mientras que el del diésel está en $6.3 dólares.

En lo que respecta al conflicto con Irán, Trump “no ha tomado una decisión” sobre reanudar los ataques a gran escala contra la nación persa, según afirmó el sábado el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Sin embargo, medios estadounidenses como Axios o The New York Times han informado de que Washington y Tel Aviv preparan una posible nueva ofensiva que incluiría ataques contra dirigentes iraníes e infraestructuras energéticas y nucleares del país para después de los comicios.

En el mitin, Trump mostró su apoyo a la candidata republicana al Senado en Iowa, Ashley Hinson, y se refirió a su físico, comentando que “hace mucho tiempo, tenía un poco de sobrepeso”.

“Era consciente de, literalmente, el peso que llevaba sobre sus hombros, y sabía la importancia de lo que estaba haciendo. Se entregó a ello a la vieja usanza, se puso a dieta, está en forma y comprometida con el estado (de Iowa)”, expresó.

No está clara la victoria en los comicios para Hinson, que aspira a imponerse al demócrata Josh Turek en la carrera por el asiento en el Senado.

Este último escaño es especialmente importante en unas elecciones en las que las encuestas dan prácticamente por perdida la Cámara Baja para los republicanos y apuntan a que los demócratas pueden llegar a arrebatar también el exiguo control que ostenta ahora el partido de Trump en la Cámara Alta.

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