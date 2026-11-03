Trump pide votar por Mike Lawler en Nueva York y destaca su defensa de la comunidad judía

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este martes a los electores de Nueva York votar por el congresista republicano Mike Lawler, quien busca la reelección en el Distrito 17 frente a la demócrata Cait Conley, en una jornada en la que los estadounidenses acuden a las urnas para elegir cargos estatales, federales y locales.

En un mensaje publicado en Truth Social, su red social, Trump destacó el respaldo que recibió de la comunidad judía de Monsey y sus alrededores durante las elecciones presidenciales de 2024 y elogió la trayectoria de Lawler en la lucha contra el antisemitismo.

“La comunidad judía de Monsey, Nueva York, y sus alrededores, votaron masivamente por mí en nuestra histórica campaña presidencial de 2024. ¡Un apoyo extraordinario!”, escribió el mandatario.

Trump afirmó que Lawler ha sido “un gran amigo de la comunidad judía” y un dirigente que ha denunciado el antisemitismo y defendido la libertad religiosa y la libertad de elección escolar.

El presidente también resaltó el trabajo del congresista en favor de sus electores y aseguró que ha demostrado compromiso con la protección de las comunidades y la defensa de sus convicciones.

“Cada voto cuenta. ¡Haga oír su voz hoy! ¡Vota por Mike Lawler para el Congreso! ¡Nunca te defraudará!”, concluyó Trump, quien acompañó su respaldo con una referencia al senador estatal republicano Bill Weber.

Mike Lawler busca conservar su escaño en el Congreso

Lawler, representante republicano del Distrito 17 de Nueva York, compite por la reelección frente a la demócrata Cait Conley, exdirectora de contraterrorismo del Consejo de Seguridad Nacional durante la administración de Joe Biden y veterana del Ejército estadounidense.

El congresista llegó a la Cámara de Representantes en 2022, después de haber formado parte de la Asamblea Estatal de Nueva York. Entre sus posiciones políticas figuran la oposición a las políticas de santuario para inmigrantes y la defensa de ampliar la deducción federal de impuestos estatales y locales, conocida como SALT.

Conley, por su parte, propone respaldar una opción pública de seguro médico, prohibir que los miembros del Congreso negocien acciones y establecer una vía hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos.

El respaldo de Trump se produce en una jornada electoral en la que los republicanos buscan conservar su influencia en el Congreso, mientras los demócratas intentan recuperar espacios de poder en las elecciones de medio mandato.

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