Obamacare 2027 inicia inscripción con primas 19.8% más caras en Nueva Jersey y 6% en Nueva York

El mercado de seguros médicos de Obamacare abrió el domingo 1 de noviembre de 2026 la inscripción para la cobertura de 2027. El proceso comienza con aumentos promedio de 19.8% en Nueva Jersey y 6% en Nueva York para el mercado individual. A escala nacional, las primas de referencia de los planes Plata subirán 13%, según KFF.

Sin embargo, no todos pagarán el mismo incremento: los subsidios pueden reducir el costo, mientras que quienes pierdan esa ayuda tendrían que enfrentar facturas más altas.

El periodo llega después de que expiraran, a finales de 2025, los créditos fiscales federales ampliados que reducían el precio de los seguros. Por eso, renovar automáticamente sin comparar alternativas podría afectar tu presupuesto con costos más elevados.

¿Cuánto subirán las primas de Obamacare en Nueva York y Nueva Jersey?

El aumento nacional de 13% corresponde a las primas de referencia de los planes Plata, no a todas las pólizas. KFF también informó que las aseguradoras solicitaron aumentos medianos de 15% para 2027, después de que estas primas subieran 26% entre 2025 y 2026.

En Nueva York, el Departamento de Servicios Financieros aprobó un incremento promedio de 6% para el mercado individual, por debajo del 20.6% solicitado inicialmente por las compañías. La decisión representa un ahorro estimado de $324 millones frente a esas propuestas.

Además, 11 aseguradoras ofrecerán planes calificados en el estado durante 2027. Mientras que Oscar Health dejará el mercado estatal, por lo que alrededor de 4,800 personas tendrán que buscar otra cobertura.

En Nueva Jersey, el aumento promedio de las tarifas será de 19.8%. Entre las compañías, los incrementos varían: AmeriHealth tendrá un alza promedio de 17%, Horizon de 15.3%, Oscar de 29.3%, UnitedHealthcare de 35.7% y Ambetter from WellCare de 20.8%, según el Departamento de Banca y Seguros estatal.

¿Quiénes podrían pagar más por su seguro médico?

La expiración de los créditos fiscales ampliados afecta especialmente a quienes dependían de esa ayuda para pagar sus primas. Con esta medida, KFF advierte que las personas con ingresos superiores al 400% del nivel federal de pobreza ya no califican para los créditos fiscales federales ampliados.

Cynthia Cox, vicepresidenta y directora del programa de la Ley de Cuidado de Salud Asequible de KFF, explicó a Associated Press que “quizá no puedan seguir pagando su cobertura el próximo año”. También indicó que “muchos ya se cambiaron a planes Bronce, que son los más baratos”, pero a cambio de coberturas más limitadas.

En Nueva Jersey seguirá disponible el programa estatal New Jersey Health Plan Savings, que ofrece subsidios a residentes elegibles con ingresos de hasta 600% del nivel federal de pobreza. La ayuda depende de los ingresos y las condiciones de cada hogar.

También habrá restricciones federales para que determinados inmigrantes con presencia legal accedan a créditos fiscales a partir de 2027. Entre los grupos afectados están algunos residentes permanentes y personas con otros estatus migratorios específicos. Si dependes de estos apoyos, revisa tu elegibilidad antes de elegir un plan.

La comisionada interina del Departamento de Banca y Seguros de Nueva Jersey, Susan Ochs, recordó que hay asistencia para comparar opciones. “Aunque este es un entorno complicado para muchos, nuestro equipo de GetCoveredNJ está aquí para ayudar a los consumidores a encontrar planes que puedan funcionar para ellos”, sostuvo.

Fechas para inscribirte en Nueva York y Nueva Jersey

Si vives en Nueva York, puedes comparar planes en NY State of Health. La inscripción para la cobertura de 2027 estará abierta hasta el 31 de enero de 2027. Para comenzar a recibir cobertura el 1 de enero, debes elegir tu plan antes del 15 de diciembre de 2026.

Puedes solicitar orientación gratuita llamando al 1-855-355-5777. Medicaid, Child Health Plus y Essential Plan tienen sus propios periodos de inscripción para quienes cumplen los requisitos.

En Nueva Jersey, el mercado oficial es Get Covered New Jersey, que también recibirá solicitudes hasta el 31 de enero. Si eliges un plan antes del 31 de diciembre, la cobertura puede comenzar el 1 de enero; las inscripciones realizadas durante enero tendrán cobertura desde el 1 de febrero.

Puedes comparar precios y revisar si calificas para subsidios en GetCovered.NJ.gov o llamar al 1-833-677-1010 para recibir asistencia.

En los estados que utilizan HealthCare.gov, el periodo general termina el 15 de enero de 2027. La fecha límite para obtener cobertura desde el 1 de enero es el 15 de diciembre.

¿Qué debes revisar antes de renovar tu póliza?

No compares únicamente el precio mensual. Revisa también los deducibles, copagos, medicamentos cubiertos y hospitales incluidos en la red de cada plan. Actualiza tus ingresos y la composición de tu hogar, porque esos datos pueden modificar la ayuda financiera que recibes.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la inscripción para Obamacare 2027

¿Todos los seguros de Obamacare subirán 13%?

No. Ese porcentaje corresponde al promedio nacional de las primas de referencia de los planes Plata. El costo depende del estado, la aseguradora, el plan y los subsidios.

¿Hasta cuándo puedo inscribirme en Nueva York y Nueva Jersey?

En ambos estados, el periodo termina el 31 de enero de 2027. Para tener cobertura desde enero, debes respetar las fechas límite de diciembre.

¿Puedo recibir ayuda para pagar la prima?

Sí, si cumples los requisitos federales o estatales. Nueva Jersey mantiene subsidios para residentes elegibles con ingresos de hasta 600% del nivel federal de pobreza.

¿Qué pasa si dejo pasar la inscripción?

Por lo general, tendrás que esperar al siguiente periodo abierto, salvo que califiques para una inscripción especial por situaciones como perder el seguro de tu empleo, mudarte o tener un hijo.

Conclusión

Los aumentos de Obamacare para 2027 no tendrán el mismo efecto en todos los hogares. La pérdida de subsidios puede encarecer la cobertura incluso más que el ajuste de las tarifas. Comparar planes y confirmar tu elegibilidad antes de renovar será clave para evitar gastos inesperados.

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