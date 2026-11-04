El ex MLB Mark Teixeira llega a la Cámara de Representantes por Texas

La jornada electoral legislativa e institucional de 2026 dejó una destacada presencia de personalidades del deporte en las urnas de Estados Unidos, encabezada por la victoria del tres veces All-Star de las Grandes Ligas de Béisbol, Mark Teixeira, en la Cámara de Representantes por el Distrito 21 de Texas.

Teixeira, campeón de la Serie Mundial en 2009 con los New York Yankees, ganador de 5 Guantes de Oro y 3 Bates de Plata, derrotó a la científica demócrata Kristin Hook en una circunscripción fuertemente conservadora entre Austin y San Antonio, sucediendo al republicano Chip Roy.

“Juntos, podemos construir un futuro mejor para nuestras familias, nuestros vecinos y todas las comunidades del Distrito 21 de Texas”, expresó en X el ex primera base de 14 campañas en las Mayores, quien se comprometió en campaña a colaborar estrechamente con el presidente Donald Trump en la agenda fronteriza y de seguridad.

Por su parte, el ex jugador de fútbol americano y ex entrenador universitario Tommy Tuberville (republicano) coronó su salto político al ganar la gobernación del estado de Alabama tras superar al demócrata Doug Jones, a quien ya le había arrebatado el escaño en el Senado estadounidense seis años atrás.

En contraste, la exreportera estrella de la NFL en NBC y ESPN, Michele Tafoya (republicana), no pudo trasladar su reconocimiento mediático al plano político y cayó en su aspiración al Senado por Minnesota ante la demócrata Peggy Flanagan.

Sigue leyendo:

·Venezolano Danry Vásquez agredió a rival y provocó batalla campal en la liga mexicana de béisbol

·¿En qué consiste el proyecto de ley para levantar una estatua del pelotero boricua Roberto Clemente en el Capitolo de EE.UU.?

·Mets designan a Andy Green su mánager por las próximas tres temporadas de MLB