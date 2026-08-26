¿En qué consiste el proyecto de ley para levantar una estatua del pelotero boricua Roberto Clemente en el Capitolo de EE.UU.?

NUEVA YORK – El proyecto de ley presentado por el representante republicano de Florida, Gus Bilirakis, que autoriza la creación y establecimiento de una estatua del pelotero y filántropo puertorriqueño Roberto Clemente en el Capitolio de Estados Unidos otorga un plazo de dos años para que un Comité Conjunto llegue a un acuerdo a esos fines.

El H.R. 10121 establece las pautas para gestionar y disponer la colocación, en el Capitolio o en sus terrenos, de una “estatua en honor al humanitario y destacado atleta estadounidense Roberto Clemente, de Puerto Rico”.

“A más tardar dos años después de la fecha de promulgación de esta ley, y previa consulta con el Comité de Administración de la Cámara de Representantes y el Comité de Reglas y Administración del Senado —y bajo los términos y condiciones que el Comité Conjunto de la Biblioteca considere apropiados y conformes a la legislación vigente—, dicho Comité Conjunto celebrará un acuerdo para obtener una estatua en honor al humanitario y destacado atleta Roberto Clemente Walker”, lee parte del texto de la medida en Congress.gov.

La legislación, introducida el 20 de agosto, añade que la transferencia de dinero a esos fines se hará través del Fondo de Preservación del Capitolio.

“La Comisión de Preservación del Capitolio de los EE.UU., establecida en virtud de la sección 801 de dicha Ley (2 U.S.C. 2081), podrá transferir fondos del Fondo de Preservación del Capitolio —establecido en virtud de la sección 803 de dicha Ley (2 U.S.C. 2083)— al Comité Conjunto de la Biblioteca y al Arquitecto del Capitolio con el fin de obtener e instalar la estatua prevista en esta Ley”, especifica la medida.

El artículo 2081 del título 2 del Código de los EE.UU. (2 U.S.C. § 2081) establece la Comisión para la Preservación del Capitolio de EE.UU. en el Congreso.

No está claro cuánto costaría crear y montar la escultura.

Otra sección del escrito legislativo señala que el Comité Conjunto podrá obtener la estatua mediante donación, sujeto a las leyes y normas que rigen la aceptación de obras de arte donadas.

El proyecto de ley dispone además que, para hacer la pieza, el comité de ambas cámaras considerará a artistas de diversos orígenes, incluidos de la comunidad puertorriqueña y de grupos demográficos subrepresentados.

El Arquitecto del Capitolio, con asesoría del comité, instalará de forma permanente la estatua obtenida en un lugar “apropiado” del Capitolio o en los terrenos del edificio.

El texto del proyecto destaca el legado deportivo y humanitario del astro de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), quien tuvo que enfrentar el racismo y la discriminación para llegar a su meta.

Clemente, natural del barrio San Antón de Carolina, formó parte de los Piratas de Pittsburgh, equipo en el que permaneció durante toda su trayectoria en la MLB.

“Clemente fue uno de los pioneros que tuvo que enfrentarse a una discriminación persistente y a actitudes negativas relacionadas con su origen y cultura —tanto dentro como fuera del campo y en los medios de comunicación—, pero su talento y disciplina pronto se impusieron”, resalta la medida.

Con ese equipo, el boricua logró el campeonato en dos Series Mundiales. Una fue en el 1971, año en el que fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP). En el 1966, durante la temporada regular, volvió a obtener la clasificación. El jardinero afropuertorriqueño sumó 12 Guantes de Oro y fue seleccionado en 12 ocasiones para el equipo del Juego de las Estrellas. Clemente también obtuvo cuatro títulos de bateo, registró un promedio vitalicio de .317 y alcanzó los 3,000 hits.

Clemente sirvió en las Fuerzas Armadas de EE.UU., en específico, en la Reserva del Cuerpo de Marines.

Clemente además fue una figura “ejemplar” fuera del terreno de juego por su compromiso y ayuda a los más necesitados y su impulso a programas deportivos en comunidades desventajadas.

“Una vez alcanzada la fama, dedicaba la temporada baja a apoyar activamente iniciativas comunitarias en Puerto Rico y en países vecinos del Caribe; utilizaba el deporte como vehículo para impulsar el progreso de las comunidades y, especialmente, para brindar oportunidades de desarrollo social a familias desfavorecidas. Uno de sus anhelos era fundar un centro para el desarrollo de jóvenes de escasos recursos a través del deporte y la educación.

Clemente murió antes de cumplir con una misión humanitaria en Managua, Nicaragua.

El 31 de diciembre de 1972, el puertorriqueño se dirigía al país centroamericano para auxiliar a los damnificados por el terremoto, cuando el avión en el que se encontraba se estrelló poco después de despegar de la isla.

El pelotero transportaba ayuda humanitaria para las víctimas del siniestro, pero el avión sufrió un fallo mecánico durante el ascenso y se precipitó al mar, muy cerca de la costa. Todos los ocupantes del vehículo aéreo fallecieron.

El deportista había decidido trasladarse a la escena para asegurarse que los suministros para los afectados estaban llegando a donde debían.

“Tras el terremoto del 23 de diciembre de 1972 en Managua, Nicaragua —país donde había trabajado ese mismo año en un torneo internacional—, Roberto Clemente lideró los esfuerzos para conseguir suministros de socorro para las víctimas y movilizar ayuda. Preocupado por las informaciones que indicaban que dicha ayuda podría no llegar a quienes la necesitaban, sino que estaba siendo desviada o malutilizada, el 31 de diciembre de 1972 embarcó en un vuelo de ayuda para participar directamente en su entrega”, lee el texto del proyecto.

Al esfuerzo de Bilirakis se sumaron los representantes demócratas Darren Soto (Florida), Nydia Velázquez (Nueva York); los republicanos de Pennsylvania, Guy Reschenthaler y Mike Kelly, y el comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández (demócrata).

En un comunicado publicado justo después de la introducción de la pieza legislativa, Bilirakis afirmó que “Roberto Clemente encarnó lo mejor del espíritu estadounidense”.

“Fue un pionero cuyo talento extraordinario transformó el béisbol, pero su mayor legado fue la compasión, el coraje y el altruismo que demostró al servir a los demás”, consideró el republicano. “Como orgulloso floridano que representa a una vibrante comunidad hispana y como seguidor de toda la vida de los Piratas, sé cuán profundamente el ejemplo de Clemente sigue resonando entre generaciones de estadounidenses”, añadió.

El anuncio de la legislación se dio en el marco del natalicio del astro deportivo el 18 de agosto.

“Es muy apropiado que anunciemos esta legislación bipartidista en el día de su cumpleaños para asegurar que su extraordinaria historia y su legado perdurable sean honrados permanentemente en el Capitolio de nuestra nación. Me enorgullece trabajar con mis colegas de ambos partidos para reconocer a un verdadero héroe estadounidense, cuya vida nos recuerda que la grandeza no se mide simplemente por lo que logramos, sino por lo que hacemos por los demás”, puntualizó el congresista.

Clemente recibió a título póstumo la Medalla de Oro del Congreso en 1973 y la Medalla Presidencial de la Libertad en 2003.

Adicional, la MLB otorga anualmente el Premio Roberto Clemente al jugador que mejor ejemplifica los valores que vivió el beisbolista.

No es la primera vez que se presenta una legislación de este tipo en el Congreso. La medida de Bilirakis se basó en una presentada por la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, cuando era comisionada residente.

En un comunicado aparte, González agradeció el seguimiento del representante a su iniciativa congresional.

“Agradezco a mi amigo, el congresista Gus Bilirakis, por volver a presentar la legislación que tuve el orgullo de redactar y promover durante mi tiempo en el Congreso para honrar a Roberto Clemente con una estatua en el Capitolio de los Estados Unidos. Clemente fue un héroe y un pionero cuyo compromiso con el servicio a los demás y con ayudar a quienes más lo necesitaban lo convirtió en una fuente de inspiración y orgullo para Puerto Rico y para todo el resto de los Estados Unidos. Este proyecto de ley garantizaría que la vida y el legado de Clemente sean honrados permanentemente en el Capitolio de nuestra Nación, y espero trabajar junto al congresista Bilirakis para llevar esta iniciativa hasta su aprobación final”, compartió la gobernadora.

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