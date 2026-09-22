Mets designan a Andy Green su mánager por las próximas tres temporadas de MLB

Los New York Mets nombraron el martes a Andy Green como su manager a tiempo completo, quitándole la etiqueta de interino y firmándolo a un contrato de tres años.

“Andy se ha conectado con nuestros jugadores y los ha impulsado a rendir, a pesar de la decepción de la temporada”, dijeron los propietarios de los Mets, Steve y Alex Cohen, en un comunicado.

“En los últimos meses, ha aportado disciplina, responsabilidad y positividad al clubhouse, atributos que buscábamos en nuestro próximo dirigente”.

Green, de 49 años, ha llevado a los Mets a un récord de 37-38 como manager interino, luego de asumir el cargo en lugar del venezolano Carlos Mendoza a finales de junio.

Los Mets tienen marca de 31-28 desde la pausa del Juego de Estrellas, de cara a su partido del martes por la noche vs. los Rangers.

Sin mucho éxito hasta ahora

Green había estado al frente del sistema de ligas menores de Nueva York antes de asumir como mánager interino cuando el venezolano Carlos Mendoza fue despedido a finales de junio.

En ese momento, Green comentó que no estaba particularmente interesado en dirigir más allá de este año, y el presidente de operaciones de béisbol de los Mets, David Stears, manifestó que Green regresaría a un puesto en la oficina principal después de la temporada, una postura que Stearns mantuvo en los meses siguientes.

Green también dirigió a los San Diego Padres de 2016 a 2019.

Durante sus cuatro temporadas al frente de los Padres de San Diego, entre 2016 y 2019, Green nunca llegó a octubre. Sus etapas como técnico en los Diamondbacks de Arizona y los Cubs de Chicago tampoco se tradujeron en apariciones en los playoffs durante su gestión.

La ausencia de apariciones en la postemporada en el historial de Green es un dato legítimo de su trayectoria, pero también requiere contexto. Cuando asumió el mando de los Padres en 2016, San Diego estaba en plena reconstrucción. La organización se centraba en desarrollar talento joven y en confeccionar una plantilla capaz de competir en el futuro.

Los equipos dirigidos por Green registraron un balance de 274 victorias y 366 derrotas a lo largo de sus cuatro temporadas, y fue destituido durante la campaña de 2019. Por tanto, dejó San Diego sin un récord ganador ni ninguna participación en la postemporada. Esos resultados no pueden borrarse sin más.

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