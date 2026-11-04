Hakeem Jeffries, listo para presidir la Cámara con el desafío de mantener la unidad demócrata

El político de Nueva York, Hakeem Jeffries, se convertirá en el primer presidente afroamericano de la Cámara de Representantes y en uno de los demócratas más poderosos de Estados Unidos.

Sin embargo, una escena de la noche de las primarias en Brooklyn en junio ilustra las dificultades a las que se enfrentan al gestionar un ala izquierda que es, al menos en parte, responsable de que los demócratas hayan recuperado el Congreso esta semana.

Los seguidores de Claire Valdez, entonces aspirante al Congreso, y de otros candidatos socialistas democráticos celebraban una ola de victorias en las primarias de Bushwick cuando la imagen de Jeffries apareció en pantalla.

“¡Tú eres el siguiente!”, coreaba la muchedumbre. Esta exuberante y audaz amenaza en las primarias reflejaba la actitud de jóvenes entusiastas de los Socialistas Democráticos de América (DSA) que consideran al líder neoyorquino demasiado centrista y demasiado partidario de Israel.

De acuerdo con las proyecciones de Associated Press, los demócratas controlarán la Cámara de Representantes y el Senado, y Jeffries se unirá al senador demócrata de Brooklyn, Chuck Schumer, para controlar ambas cámaras del Congreso. Los dos son considerados demócratas del establishment que se mostraron reacios a adoptar el ala socialista democrática del partido.

Ahora, Jeffries está cerca de asumir por primera vez el liderazgo de un partido inquieto que batalla por definirse como algo más que una bancada de oposición al presidente Donald Trump.

La lucha por el futuro de los demócratas se está librando en la ciudad natal de Jeffries y en su distrito electoral.

Por un lado, se encuentran las políticas progresistas del alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani. Él y sus aliados recién elegidos en el Congreso han impulsado un mensaje de asequibilidad, impuestos a los ricos y respaldo a la causa palestina. En contraste, están los políticos como Jeffries, quien tiene fuertes relaciones con el sector más centrista de la política de Brooklyn y una gran trayectoria de respaldo incondicional a Israel.

“La primera gran pregunta que muchos se hacen es: ¿qué significa ser demócrata hoy en día?”, expresó el estratega demócrata Basil Smikle, profesor de la Escuela de Estudios Profesionales de la Universidad de Columbia y exdirector ejecutivo del Partido Demócrata del Estado de Nueva York.

“En muchos sentidos, Hakeem Jeffries, como presidente de la Cámara de Representantes, podría ayudar a definir ese término y trazar un rumbo para los demócratas durante los próximos 20 o 30 años”.

Si bien Jeffries se ganó el respeto de sus colegas, votantes e incluso viejos rivales, habrá verdaderos desafíos dentro del grupo parlamentario demócrata. Dos integrantes recién elegidos de la delegación de la ciudad de Nueva York, Valdez y Darializa Avila Chevalier, han dado a conocer en repetidas ocasiones su rechazo a respaldar su liderazgo a menos que cambien las prioridades de la bancada, informó Gothamist.

“Para mí, la cuestión se reduce a si vamos a tener un liderazgo fuerte que realmente impulse las cosas que los trabajadores de todo el país han estado exigiendo durante años, ya sea la abolición del ICE, Medicare para todos, la Ley de Derechos Electorales John Lewis, asegurarnos de que estamos luchando por el cuidado infantil universal, invertir nuestros impuestos en nuestros bebés aquí y no en bombas en el extranjero”, manifestó Ávila Chevalier en una entrevista antes de las elecciones.

En este sentido, Jeffries dio a entender en la noche de los comicios que planeaba aprovechar la agenda de asequibilidad que impulsó la campaña de Mamdani en 2025 y que se convirtió en un asunto recurrente para los demócratas de todo EE.UU. en las elecciones de mitad de periodo.

“Vamos a luchar por una América asequible, vamos a acabar con esta pesadilla nacional y vamos a continuar la larga, necesaria y majestuosa marcha de Estados Unidos hacia una unión más perfecta”, explicó Jeffries en su propia fiesta de celebración de la victoria.

A los 29 años, Jeffries se postuló por primera vez para un cargo público en el año 2000. Desafió al asambleísta Roger Green, quien llevaba 20 años en el cargo y a quien Jeffries acusó en ese entonces de estar desconectado de sus electores y de contar con el apoyo de la maquinaria demócrata, informó New York Times.

En ese momento, era abogado del reconocido bufete Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison. Jeffries perdió dos veces contra Green, en el 2000 y después en 2002. Ganó el escaño en 2006, luego de que Green se retirara.

“Ahora es más maduro”, indicó Green sobre quien fuera su oponente. El exlegislador de 77 años vive en el distrito congresional y mantiene contacto con Jeffries. Green afirmó que el centro de Brooklyn alberga una cantidad en aumento de simpatizantes de la DSA y es un claro ejemplo de la desigualdad económica que se ha convertido en su lema en las últimas elecciones.

“Este es un distrito donde se ve a muchos jóvenes que forman parte del ‘precariado'”, dijo Green, refiriéndose a los jóvenes recién graduados que no logran encontrar un empleo de nivel inicial o intermedio en la industria tecnológica debido al auge de la inteligencia artificial. “Además, el distrito todavía tiene una gran concentración de personas de color en áreas que se han visto muy afectadas por una tradición de desigualdad social y económica intergeneracional, particularmente en los proyectos de vivienda”.

De acuerdo con el Panel de Salud del Distrito Congresional, hecho por NYU Langone Health, el distrito presenta tasas de desempleo, inseguridad alimentaria y pobreza infantil superiores a la media nacional. Además, la composición demográfica del distrito cambió drásticamente en 20 años, con una gran disminución de la población negra y un aumento de la población blanca, latina y asiática.

“Creo que si Hakeem aprovecha este momento para unir al cuerpo político negro y alinearlo con nuestros aliados progresistas en la comunidad blanca y la comunidad latina para generar un momento similar al de Roosevelt, entonces estaremos bien”, señaló Green, refiriéndose a las políticas económicas del New Deal del presidente Franklin D. Roosevelt.

El nuevo nombramiento no será una tarea fácil, y hay otras autoridades electas en el distrito que no creen que Jeffries comprenda el espíritu de la época actual del partido.

Jabari Brisport, senador estatal y miembro de la DSA cuyo distrito coincide con el de Jeffries, aseguró que en sus seis años en el cargo no ha hablado con el congresista. Indico que ha hablado con el personal de Jeffries, pero no con él personalmente. Brisport atribuyó la presunta animosidad a cerca de 2018, cuando empezaron a circular rumores de que la DSA podría tratar de desafiar a Jeffries en las primarias.

Brisport no se ha mostrado optimista respecto al futuro de Jeffries como presidente de la Cámara.

“Diría que está totalmente desconectado del distrito y del Partido Demócrata en general, siendo lo más evidente su postura proisraelí tres años después del genocidio”, expresó Brisport. Además, citó la falta de respaldo de Jeffries a Medicare para Todos y el respaldo que recibe del sector inmobiliario y de Wall Street.

Los activistas por los derechos civiles, tanto en el ámbito nacional como en el distrito, aseguran que defenderán a Jeffries. A la vez, hay un gran interés porque los líderes negros lleguen a puestos de liderazgo y hagan más por mejorar las condiciones de los afroamericanos.

“También será nuestra responsabilidad asegurarnos de que tenga el respaldo necesario para que pueda abordar los problemas que preocupan a los neoyorquinos negros, que preocupan a los afroamericanos”, dijo L. Joy Williams, presidenta de la Conferencia Estatal de Nueva York de la NAACP y expresidenta de la Conferencia de Brooklyn. “Pero también debemos asegurarnos de tener un encendedor a mano y que, si necesitamos presionarlo un poco, no dudaremos en hacerlo”.

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