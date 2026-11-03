Progresistas de NYC ganan tripleta de curules en el Congreso

A las 9:00 de la noche la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York dio la orden de cerrar las urnas desplegadas en cientos de puestos de votación alrededor de los cinco condados de la Gran Manzana, y los primeros datos además de señalar el triunfo de líderes demócratas del Estado, como la gobernadora, Kathy Hochul y la Fiscal Letitia James, quienes ganaron su reelección, también mostraron la abrumadora victoria de tres nuevos inquilinos del Congreso.

Con cifras preliminares, y con más del 70% de los votos contabilizados, la victoria fue contundente para tres neoyorquinos progresistas.

Las latinas Clayre Valdez, quien ganó por el Distrito 7 de Brooklyn y Queens, y Darializa Avila, por el Distrito 13, junto al excontralor Brad Lander, quien se echó la victoria por el Distrito 10, prometen una lucha frontal contra la administración Trump y las políticas federales que se han movido en los últimos dos años, entre ellas, abolir a ICE y promover más inversiones en asuntos de asequibilidad.

“No llegué a la política a través de aparatos partidistas ni por ambición electoral. Aprendí cómo funciona realmente este sistema en empleos de atención al cliente con salarios bajos, y descubrí mi propia fuerza dentro de un sindicato”, asegura Valdez, quien ha sido muy activa en exigirle a la gobernadora Hochul que eleve los impuestos a los más ricos. “Mi distrito no se conforma con cartas de protesta redactadas con firmeza, sino que exige una visión económica real capaz de alejar a la clase trabajadora del trumpismo”.

La ganadora de la curul por el Distrito 13, que incluye el Alto Manhattan y El Bronx, habló con El Diario y advirtió que está lista para dar la pelea por las necesidades de los neoyorquinos más vulnerables.

La nominada por el distrito congresional 7 de NY, Claire Valdez, en un evento de campaña. Crédito: Claire Valdez for Congress | Cortesía

“Hay tantas cosas en las que me gustaría trabajar, pero creo que mi comunidad lo que verdaderamente necesita ahora es la vivienda, necesitamos luchar para que la vivienda sea asequible. Necesitamos reparaciones de NYCHA, hacer algo para erradicar la pobreza infantil en este distrito, donde el 26% de nuestra comunidad vive bajo la línea de la pobreza pero el 40% está viviendo esa indignidad”, dijo la política de origen dominicano. “Y no creo que esa lucha esté separada de la lucha para terminar guerras interminables o el uso de nuestros impuestos para bombardear pescadores en El Caribe, algo que no tiene ningún sentido. Necesitamos una política que desinvierta en la violencia de ICE y que invierta en nuestras comunidades”.

El excontralor Lander, quien ha dado la pelea frontal por defender los derechos de los inmigrantes, también mencionó que llevará su lucha a Washington, porque afirma que “la situación actual representa una emergencia crítica para la democracia” y las familias trabajadoras,

“Necesitamos líderes dispuestos a luchar, no a rendirse”, afirmó la campaña del congresista electo. “En el Congreso, Brad combatirá a un gobierno federal autoritario, se enfrentará a los multimillonarios y a los intereses corporativos que han amañado nuestra economía en perjuicio de la gente trabajadora, y se pondrá manos a la obra para dar resultados a sus vecinos, tal como siempre lo ha hecho”.

Los datos preliminares señalaban que el triunfo de la tripleta progresista de la Gran Manzana que llegará al Congreso fue una avalancha. Valdez tenía 121,832 votos, lo que representa el 83.1% contra su rival republicano Melvin Rivera, quien alcanzó 22,512 votos, el 15.4%.

El contralor Brad Lander ha presenciado decenas de detenciones en Federal Plaza. Foto Edwin Martinez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Lander tenía 153,106 votos, equivalente al 83.1% tras ganar a la republicana Jennifer Moore, quien contabilizaba 29,383, el 16.0%.

Darializa Avila contaba con 127,522, es decir el 87.5% de total de votos contra el republicano Jomo Williams, quien se quedó solo con el 11.3%, representado en 16,512.