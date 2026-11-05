LaLiga de España no suspenderá la próxima jornada por la trágica muerte de Jesús de Miguel

La Real Federación Española de Fútbol, Laliga y Liga F rendirán homenaje a Jesús de Miguel, jugador del Tenerife fallecido este martes, durante la próxima jornada, que se disputa del 6 al 9 de noviembre.

«Siempre en nuestro recuerdo».



El fútbol español se une para recordar a Jesús de Miguel.



Unidos en el dolor y en el recuerdo. https://t.co/ktRA11qoKG — LALIGA (@LaLiga) November 5, 2026

Las tres instituciones, junto a clubes y futbolistas, han acordado un conjunto de acciones para que todo el fútbol español le recuerde de forma unida en cada estadio, bajo el lema ‘Siempre en nuestro recuerdo’.

Habrá un homenaje en todos los estadios. Los futbolistas titulares de ambos equipos saldrán al terreno de juego entremezclados y vistiendo una camiseta especial con el dorsal 9 y el lema ‘Siempre en nuestro recuerdo’. Junto a los árbitros, formarán un semicírculo abrazados en torno al punto del campo en el que se produjo la jugada del pasado lunes. Allí, los capitanes, que saldrán en último lugar, depositarán una ofrenda floral en su memoria. A continuación se guardará un minuto de silencio, durante el cual los videomarcadores y los soportes de los estadios mostrarán una imagen de Jesús de Miguel, seguido de un aplauso de jugadores y aficionados.

El recuerdo continuará con el partido ya en juego. En la primera interrupción a partir del minuto 9, en referencia a su dorsal, el árbitro detendrá el encuentro y los videomarcadores proyectarán un vídeo en homenaje al jugador. Tras el aplauso de los futbolistas desde sus posiciones, se reanudará el juego.

??? | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. ???



?? Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto



?? Tenerife – Andorra pic.twitter.com/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

AFE pidió que se suspendiera la jornada

La muerte de Jesús de Miguel sigue golpeando al fútbol español. El fallecimiento del delantero del CD Tenerife ha provocado una profunda conmoción entre sus compañeros, hasta el punto de que los propios futbolistas consideran que no es momento de competir.

Así se lo han trasladado este jueves a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que pide suspender los encuentros previstos para esta jornada.

? Hay momentos en los que la humanidad, el respeto y la solidaridad deben estar por encima de cualquier competición. pic.twitter.com/mVf1qh009X — AFE (@afefutbol) November 5, 2026

No obstante, LaLiga no parece estar dispuesta a ello. Según ha avanzado Isaac Fouto en El Partidazo de COPE, LaLiga y la RFEF mantendrán el resto de la jornada, con su punto álgido en el Atlético de Madrid – FC Barcelona del domingo a las 21:00 horas de España.

El sindicato se ha puesto en contacto con ellos para dar a conocer su sentir y la respuesta, asegura en su comunicado, fue unánime: consideran que no deberían disputarse los encuentros previstos. Apelan, dicen, “al respeto, al duelo y a la sensibilidad” ante una noticia que ha causado una profunda conmoción entre compañeros y compañeras.

El sindicato había pedido el martes a la RFEF, LaLiga y la UEFA suspender todos los partidos disputados en España entre el 3 y el 9 de noviembre, incluidos los de competición europea. Es decir, las jornadas 12 y 13, apoyándose en los artículos 3 y 158.1 del Reglamento de Competiciones de la RFEF, que permiten suspender competiciones y encuentros ante circunstancias excepcionales.

“La muerte de nuestro compañero Jesús de Miguel supone un golpe irreparable para toda la familia del fútbol”, subrayan. “Entendemos que hay momentos en los que el fútbol debe detenerse”, añaden.

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