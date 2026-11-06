Mamdani afirma que la victoria demócrata en las elecciones de medio mandato tendrá repercusiones en Puerto Rico

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó este viernes que los resultados favorables para los demócratas en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos tendrán un impacto importante en Puerto Rico, donde se reunió con representantes de organizaciones comunitarias durante la conferencia SOMOS, celebrada en San Juan.

El mandatario municipal, miembro del ala socialista demócrata, hizo estas declaraciones durante una rueda de prensa en la sede de la organización sin fines de lucro El Puente, en el barrio de Río Piedras. Mamdani participó por segundo año consecutivo en el encuentro, que reúne anualmente a políticos hispanos y representantes de la comunidad latina de Nueva York.

Durante su intervención, cuestionó las condiciones políticas que, a su juicio, explican los problemas que enfrenta el archipiélago, cuyo estatus de Estado Libre Asociado a Estados Unidos es considerado colonial por distintos sectores de la población.

“Lo que aquí en Puerto Rico se describe como una crisis natural es, en realidad, una crisis política, resultado de decisiones políticas”, expresó.

Mamdani estuvo acompañado por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien también relacionó los resultados electorales con una oportunidad para renovar el respaldo a Puerto Rico, pese a que sus habitantes no tienen derecho a votar en las elecciones presidenciales y legislativas federales.

Hochul criticó la reducción del compromiso de Washington con la isla durante los últimos dos años y planteó la necesidad de recuperar los recursos destinados a la reconstrucción, los proyectos energéticos, la atención sanitaria y los programas de asistencia nutricional.

“Así que diría que es un nuevo día para Puerto Rico tras estas elecciones”, manifestó la gobernadora, quien fue reelegida el martes 3 de noviembre.

Alianza para fortalecer comunidades

En el marco de la reunión, la Federación Hispana y el Banco Federal de Préstamos Hipotecarios de Nueva York anunciaron una alianza que contempla una inversión inicial de $280,000 dólares para reforzar la infraestructura de los centros de resiliencia comunitaria en Puerto Rico.

Durante el encuentro, los representantes de las comunidades expusieron sus preocupaciones por la gentrificación, las deficiencias del sistema eléctrico, las interrupciones del suministro de agua y las operaciones migratorias impulsadas por el gobierno del presidente Donald Trump.

Mamdani señaló que escuchó testimonios de residentes que temen abandonar sus viviendas por miedo a ser detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, una situación que también afecta a comunidades de Nueva York.

“Hemos escuchado testimonios de personas que no quieren dejar sus casas por miedo al ICE, aquí en Puerto Rico. Esas son las mismas historias que escuchamos en la ciudad de Nueva York”, dijo. También calificó de “inquebrantable” el vínculo entre la ciudad y el archipiélago.

El alcalde reiteró su oposición a las medidas de control migratorio de la administración Trump y defendió que estas no contribuyen a la seguridad pública.

“Tanto a la gobernadora como a mí nos preocupa profundamente la seguridad pública. Y una de las razones por las que me opongo tanto a las medidas de control de inmigración de ICE es porque no contribuyen en absoluto a esa seguridad. De hecho, la amenazan”, sostuvo.

Por su parte, Federico Cintrón Moscoso, director de El Puente, explicó a EFE que también se anunció la instalación de cisternas de agua y paneles solares para mejorar la capacidad de respuesta de las comunidades. La intención es que, en el futuro, las instalaciones de la organización puedan funcionar como refugio ante desastres climáticos.

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