Trump afirma que Israel y Oriente Medio no existirían si no hubiera frenado el programa nuclear de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que Israel y el resto de Oriente Medio no existirían si él no hubiera impedido que Irán desarrollara un arma nuclear, una de las principales justificaciones que ha utilizado para defender la ofensiva militar contra la república islámica.

En una publicación en su plataforma Truth Social, el mandatario sostuvo que se trata de una realidad que pocos se atreven a expresar públicamente, pero que, según él, todos conocen. Su declaración se produce después de que el vicepresidente J.D. Vance atribuyera a la guerra contra Irán parte de la derrota republicana en las elecciones de medio mandato del martes.

Vance señaló el miércoles que el conflicto fue la principal razón del revés electoral y advirtió que, de acuerdo con los datos internos del Partido Republicano, el resultado no se debió únicamente a la abstención: numerosos electores que respaldaron a Trump en 2024 votaron esta vez por candidatos demócratas.

El propio Trump reconoció esta semana que la guerra tuvo consecuencias electorales por el incremento de los precios de los combustibles. Sin embargo, defendió nuevamente la decisión de atacar a Irán y afirmó que repetiría la operación si tuviera que tomar la decisión otra vez.

“Si tuviera que volver a hacerlo, lo haría de nuevo, porque, a largo plazo, es la única solución. No se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear”, declaró durante un acto en la Casa Blanca.

El mandatario también admitió que el conflicto provocó un aumento en el precio de la gasolina, aunque lo calificó de ligero. La ofensiva militar comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques conjuntos contra Irán.

Ocho meses después, la guerra continúa sin una solución definitiva y ha afectado el tráfico comercial en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el transporte mundial de petróleo.

Trump conversa con el emir de Catar

En medio de las gestiones diplomáticas para contener el conflicto, Trump mantuvo este viernes una conversación telefónica con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, cuyo país participa como mediador en las negociaciones relacionadas con la guerra.

Según un comunicado de la oficina del emir, ambos abordaron los últimos esfuerzos internacionales para acercar las posiciones de las partes involucradas y avanzar hacia un acuerdo que permita poner fin a la crisis.

La conversación también incluyó las iniciativas de Catar para facilitar las negociaciones y alcanzar condiciones que garanticen la seguridad y la estabilidad en Oriente Medio.

La noticia de la llamada coincidió con una caída del precio del petróleo. El barril de Brent, de referencia en Europa y para entrega en enero, retrocedió 0.71% durante las primeras horas de la mañana, hasta situarse en $97 dólares, después de haber superado los $100 dólares durante la madrugada.

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