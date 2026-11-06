Russell Brand fue declarado culpable en juzgados de Londres

Este jueves 5 de noviembre, Russell Brand fue declarado culpable de un cargo de violación y tres cargos de agresión sexual. También fue declarado inocente de otros dos cargos de violación y de un cargo de intento de agresión sexual. Tras el veredicto, el excomendiante fue llevado a una cárcel preventiva.

Según han informado medios como “Variety”, Brand recibirá su sentencia el lunes 9 de noviembre, por lo que tendrá que mantenerse en prisión preventiva durante este fin de semana.

El equipo legal del también actor intentó pagar una fianza para que no tuviera que pasar en la cárcel estos días antes de la sentencia, pero no les fue aprobada.

“Usted ha sido declarado culpable de varios delitos, entre ellos uno de violación. En mi opinión, por lo tanto, debo mantenerlo en prisión preventiva, sobre todo porque la tentación de evitar comparecer ante el tribunal para recibir la sentencia será irresistible”, dijo el magistrado Bennathan, quien ha estado al frente del caso.

Aunque hay que esperar al lunes para saber cuántos años de prisión deberá cumplir, medios señalan que una condena por violación en Reuno Unido puede ser de hasta 19 años y, en algunos casos, se sentencia a cadena perpetua. Por otro lado, la pena máxima por agresión sexual es de 10 años.

Al mismo tiempo que se informó sobre el veredicto, las autoridades también están investigando nuevas acusaciones presentadas por dos mujeres en contra de Brand.

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