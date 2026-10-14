Inicia el juicio contra Russell Brand: La Fiscalía lo califica de “depredador sexual despiadado”

El actor y comediante británico Russell Brand enfrenta un juicio en Londres por presuntos delitos sexuales contra seis mujeres. Durante la apertura de los alegatos, la fiscalía lo describió como un “depredador sexual despiadado”, calculador y manipulador, al exponer las acusaciones que pesan en su contra.

El proceso judicial se desarrolla en el Tribunal de la Corona de Southwark, al sur de la capital británica, y se prevé que dure aproximadamente seis semanas. Brand, de 51 años, niega los cargos y acudió a la audiencia de este miércoles acompañado de su esposa, Laura Gallacher.

La fiscal Riel Karmy-Jones sostuvo ante el tribunal que el intérprete presuntamente buscaba satisfacer sus deseos sexuales de manera insistente y utilizaba su carisma y sentido del humor para acercarse a las mujeres. Según la acusación, habría ignorado negativas y muestras de rechazo, además de cambiar su comportamiento después de conseguir lo que buscaba.

¿De qué acusan a Russell Brand?

El actor enfrenta tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de agresión indecente, relacionados con hechos que presuntamente ocurrieron entre 1999 y 2009.

Entre los casos expuestos por la fiscalía figura la presunta violación de una mujer en una habitación de hotel en Bournemouth, durante el congreso del Partido Laborista de 1999.

También se le acusa de sujetar del brazo a otra mujer en Westminster, en Londres, en 2001, e intentar llevarla por la fuerza hacia los baños masculinos.

Otro de los señalamientos corresponde a 2004, cuando presuntamente violó oralmente y agredió sexualmente a una trabajadora de televisión. Asimismo, enfrenta una acusación por un supuesto episodio de besos y tocamientos no consentidos contra una empleada de una emisora de radio entre 2004 y 2005.

A estos señalamientos se sumaron, en diciembre de 2025, dos cargos relacionados con presuntos delitos contra otras dos mujeres en 2009. La fiscalía destacó que las seis denunciantes no se conocían entre sí y que sus acusaciones fueron presentadas de manera independiente.

Russell Brand asegura tener esperanza en el juicio

La investigación policial contra Brand comenzó en septiembre de 2023, después de que publicaciones de The Sunday Times y The Times, junto con el programa Dispatches, de Channel 4, difundieran acusaciones de conducta sexual indebida contra el actor.

A su llegada al tribunal, el comediante, que actualmente reside en Estados Unidos, manifestó que mantiene una actitud esperanzada ante el proceso, aunque reconoció su preocupación por la situación.

“Por supuesto, estoy preocupado, pero tengo esperanza de que este proceso conduzca a buenos resultados para todos los implicados. Esa es mi oración”, declaró ante los numerosos medios de comunicación que aguardaban su llegada.

El juicio continuará con la presentación de los argumentos de las partes y el examen de las acusaciones. La responsabilidad penal de Russell Brand deberá determinarse en los tribunales, mientras el actor mantiene su negativa a los cargos que enfrenta.

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