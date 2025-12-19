Russell Brand se burló de la relación de su exesposa Katy Perry con Justin Trudeau

El comediante Russell Brand hizo referencia a la nueva relación romántica de su exesposa la cantante Katy Perry con el exprimer ministro de Canadá Justin Trudeau.

Durante un evento organizado el 18 de diciembre por Turning Point USA en Phoenix, Brand se burló del noviazgo de Perry con el expolítico canadiense.

“Mira, Katy Perry, estuve casado con ella. Todavía la quiero, y me alegro de que su madre esté aquí para oírme decir esto, pero mira. Orlando Bloom me parecía bien, pero ¿Justin Trudeau? ¡Venga ya, hombre! ¡No me metas en el mismo saco que a ese tipo! Ese títere globalista”, citó PEOPLE.

De acuerdo con reportes, la madre de Katy Perry se encontraba en el evento del exesposo de su hija.

La intérprete de ‘Fireworks’ se casó con el comediante y actor británico en el año 2010. Sin embargo, su matrimonio duró solo dos años. En 2012 Brand solicitó el divorcio. Ambos rehicieron su vida y se dedicaron a sus respectivas carreras. En 2016 la estrella pop comenzó una relación con el actor Orlando Bloom, luego de conocerse en una fiesta posterior a los Globos de Oro. La pareja se comprometió en 2019 pero no llegaron al altar. Sin embargo, en 2020 nació la hija de ambos, Daisy Dove Bloom.

En 2025 Orlando Bloom y Katy Perry anunciaron su separación, aunque dejaron claro que su prioridad es mantener una buena relación como padres por el bienestar de la hija de ambos.

En julio de este mismo año Katy Perry fue captada cenando con el exprimer ministro de Canadá Justin Trudeau en un restaurante de Montreal, lo que despertó rumores de romance. Luego el político asistió a uno de los conciertos de Perry en Canadá y posteriormente fueron captados besándose en un yate frente a la costa de Santa Bárbara. La pareja hizo su primera aparición pública al ser fotografiados saliendo de un espectáculo en el cabaret Crazy Horse de París durante el cumpleaños de la cantante.

Recientemente Justin Trudeau y Katy Perry confirmaron su relación al publicar fotos juntos durante un viaje que hicieron a Japón a principios de diciembre.

