Stephen Miller reemplaza a Susie Wiles como jefe de Gabinete de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes el nombramiento de Stephen Miller, uno de sus asesores más cercanos y principal impulsor de su política migratoria, como nuevo jefe de Gabinete de la Casa Blanca.

El cambio se produce tres días después de la derrota republicana en las elecciones de medio mandato, en las que los demócratas recuperaron la mayoría del Congreso.

Miller, quien hasta ahora se desempeñaba como subjefe de Gabinete, asumirá el cargo el lunes 9 de noviembre de 2026, en sustitución de Susie Wiles, la primera mujer en ocupar esa posición.

“Me complace anunciar que el Sr. Stephen Miller, actual subjefe de gabinete de la Administración Trump y uno de mis asesores de mayor confianza, asumirá el cargo de jefe de gabinete a partir del lunes 9 de noviembre de 2026”, escribió Trump en su red social Truth Social.

El mandatario agradeció a Wiles por su gestión y anunció que continuará vinculada a su estructura política. La funcionaria acompañó a Trump desde el inicio de su segundo mandato, en enero de 2025, después de dirigir la estrategia republicana durante la campaña presidencial de 2024.

“Wiles, quien ha realizado una labor excepcional, pasará a formar parte de la estructura política de Trump. Quiero agradecerle su servicio como jefa de gabinete; ¡ha hecho un gran trabajo!”, expresó el presidente.

Nacido en California en 1985, Miller es considerado uno de los principales arquitectos de la política migratoria y fronteriza de Trump.

Entre las medidas que ha promovido figuran las restricciones de entrada a ciudadanos de países de mayoría musulmana y los intentos de eliminar el programa DACA, creado en 2012 durante la presidencia de Barack Obama para proteger de la deportación a inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños.

De familia judía y progresista, Miller se convirtió en una de las figuras más influyentes del nacionalismo estadounidense dentro del movimiento MAGA (Make America Great Again), la corriente política que respalda a Trump.

Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Duke y comenzó su trayectoria política en el Congreso, donde trabajó para la representante republicana Michele Bachmann y posteriormente para el senador Jeff Sessions.

Su designación ocurre en medio de las consecuencias políticas de los resultados electorales del martes, cuando los republicanos sufrieron su mayor revés en unas elecciones de medio mandato desde la década de 1970 y los demócratas recuperaron con holgura el control del Congreso.

A pesar de la derrota, Trump ha mantenido su respaldo a las principales líneas de su agenda política. Con la llegada de Miller a la jefatura de Gabinete, el presidente designa en uno de los puestos de mayor influencia de la Casa Blanca a uno de los funcionarios que más ha contribuido a diseñarla e impulsarla.

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