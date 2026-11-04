Trump acepta la derrota republicana en las elecciones, pero mantiene amenaza de veto
El mandatario aseguró que de haber estado su imagen en la papeleta, los republicanos habrían obtenido una "victoria aplastante"
Luego de la aplastante victoria demócrata en las elecciones de medio término, el presidente Donald Trump declaró en una entrevista con The New York Times que acepta la derrota, y expresó su intención de colaborar con la nueva mayoría parlamentaria para lograr avances legislativos.
“Estoy absolutamente dispuesto a aceptar esos resultados”, dijo el mandatario, citado por el diario. “Esperamos poder trabajar con ellos. Probablemente lleguemos a algún acuerdo”, señaló el mandatario.
Postura sobre los resultados electorales y la papeleta
Antes de sus declaraciones al periódico, el presidente fijó su posición sobre el desempeño del Partido Republicano en los comicios. A través de la plataforma Truth Social, el gobernante se desmarcó de la derrota legislativa y atribuyó la falta de triunfos a su ausencia como candidato directo en los boletines de voto.
Cuando las proyecciones comenzaron a mostrar el triunfo demócrata, Trump se desmarcó de la derrota republicana y escribió en redes sociales: “Yo no estaba en la papeleta y, si lo hubiera estado, ¡habríamos ganado POR UNA VICTORIA APLASTANTE!”.
En esa misma línea, el mandatario reforzó su mensaje en la red social indicando: “No me presenté a las elecciones y, de haberlo hecho, ¡habríamos ganado por una aplastante mayoría! Gracias por su atención a este asunto”, dijo.
A pesar de manifestar su apertura al trabajo conjunto y reconocer el balance final de la votación, Donald Trump publicó en sus canales oficiales la imagen de una gorra roja con la palabra “veto”. La imagen alude a la facultad constitucional del Ejecutivo para bloquear las iniciativas legislativas que apruebe la nueva mayoría demócrata en las cámaras.
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