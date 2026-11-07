Ron DeSantis prepara una nueva candidatura presidencial para 2028: The Washington Post

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, estaría preparando una nueva candidatura a la presidencia de Estados Unidos para las elecciones de 2028, después de que los republicanos lograran conservar su predominio en ese estado durante los comicios de mitad de mandato, en contraste con los avances demócratas en otras partes del país, informó este viernes The Washington Post.

El diario, que cita a tres personas familiarizadas con sus planes, señaló que DeSantis considera que los resultados electorales de esta semana le ofrecen una oportunidad para volver a competir por la Casa Blanca.

El gobernador, que ya se enfrentó al actual presidente Donald Trump en las primarias republicanas de 2024, habría comenzado a buscar asesoría política para organizar una nueva campaña.

Otro indicio de sus posibles aspiraciones fue un mensaje de recaudación de fondos enviado esta semana por un comité de acción política (PAC, por sus siglas en inglés) alineado con el mandatario estatal, un movimiento que el periódico interpretó como otro paso hacia una eventual postulación.

Sin embargo, DeSantis rechazó la información en una publicación en redes sociales, en la que acusó al diario de fabricar la noticia.

“No me he puesto en contacto con nadie para postularme a absolutamente nada”, escribió. También calificó el reporte como “otro intento patético de conseguir clics”.

Pese a desmentir que esté organizando una candidatura, el gobernador ha aprovechado sus recientes apariciones en medios nacionales para destacar los resultados republicanos en Florida, donde su partido conservó el escaño en el Senado, la gobernación y la fiscalía general.

El desempeño del estado contrastó con las derrotas republicanas en territorios tradicionalmente favorables al partido, como Texas, Iowa, Carolina del Sur y Kansas, donde los demócratas consiguieron avances en las elecciones del martes.

El miércoles, DeSantis describió los resultados nacionales como «un evento cercano a la extinción» para los republicanos y los comparó con el impacto de un “.meteorito”.. Atribuyó el revés a un rechazo de los votantes hacia los republicanos en Washington, mientras reivindicó el desempeño de Florida.

“Florida fue el único estado que fue capaz de mantenerse firme y resistir”, afirmó.

DeSantis gobierna Florida desde 2018 y no podía aspirar a un nuevo mandato. Por ello, dejará el cargo en enero, cuando será sustituido por el republicano Byron Donalds, quien el martes derrotó al demócrata David Jolly en una contienda que se resolvió por menos de dos puntos porcentuales.

Sigue leyendo:

• Trump reapareció en un acto de la NASA en Florida tras la derrota electoral republicana

• Stephen Miller reemplaza a Susie Wiles como jefe de Gabinete de la Casa Blanca

• Mamdani afirma que la victoria demócrata en las elecciones de medio mandato tendrá repercusiones en Puerto Rico