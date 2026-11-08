Adam Driver no será parte de los nuevos episodios de “Girls”

No todos los fanáticos de la serie “Girls” podrán tener lo que quieren, pues recientemente Adam Driver confirmó que no será parte de los nuevos episodios. El actor lo confirmó en una reciente entrevista que se publicó esta semana.

Durante la entrevista, publicada el viernes en CinemaBlend, Driver habló de forma muy breve sobre “Girls” y su posible regreso. Cuando se le preguntó directamente si retomaría el personaje de Adam Sackler, respondió: “No, pero les deseo la mejor de las suertes”.

Hay que recordar que durante seis temporadas, entre 2012 y 2017, Driver se hizo conocido en la industria por dar vida a Sackler, quien fue durante toda la serie el novio intermitente de la protagonista, personaje interpretado por Lena Dunham. Hay que recordar que la actriz también es la creadora de la serie, y fue la que confirmó que trabajaría en nuevos episodios para darle continuidad a todos los personajes.

El anuncio de la continuación se hizo en octubre de este año y se ha explicado que esta continuación funcionará como una miniserie de cinco episodios, para los que sí es un hecho que regresarán Allison Williams como Marnie Michaels, Jemima Kirke como Jessa Johansson, Zosia Mamet como Shoshanna Shapiro y, por su puesto, Dunham como Hannah Horvath.

Al hacer el anuncio, la creadora de la serie compartió un comunicado con medios de comunicación en el que explicó: “He echado de menos a estos personajes, pero durante mucho tiempo no lograba imaginarlos en la actualidad. Luego, justo cuando cumplí cuarenta años, empezaron a hablarme en la ducha”.

Mientras este proyecto se comienza a desarrollar, Driver está promocionando el estreno de “Paper Tiger” para el 13 de noviembre en salas de cine seleccionadas. Hay que recordar que esta producción, dirigida por James Gray y protagonizada por el actor junto con Scarlett Johansson y Miles Teller, estrenó oficialmente en el Festival Internacional de Cine de Cannes y recibió una ovación de siete minutos tras su proyección.

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