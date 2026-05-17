Kenneth Lonergan confirma nueva película a 10 años de “Manchester by the Sea”

En el Festival de Cannes no solo se estrenan películas, sino que también se presentan proyectos nuevos para atraer financiadores y dar de qué hablar incluso antes de que comience su rodaje. En esta edición del festival, se ha presentado la nueva película que dirigirá Kenneth Lonergan, quien no ha estrenado películas desde el 2016.

La última película que Lonergan dirigió fue “Manchester by the Sea” (2016), la cual obtuvo muchas nominaciones a los Premios Oscar 2017, e incluso el director ganó un Oscar en la categoría Mejor Guion Original.

Su nueva película se llamará “Tomorrow Is a Drag” y ya ha confirmado un sólido elenco encabezado por Aubrey Plaza, Adam Driver, Vanessa Kirby y Matthew Broderick. Hay que recordar que su última película también hizo a su protagonista, Casey Affleck, ganar un Oscar.

Este elenco incluye personas que ya han trabajado en el pasado con el director. Por ejemplo, Driver fue dirigido por Lonergan en la obra de teatro “Hold On to Me Darling”, la cual fue programada Off-Broadway. En esta misma edición de Cannes, Driver participó con el estreno de “Paper Tiger”, la cual se estrenó el 16 de mayo y recibió una ovación de siete minutos.

“Hold On to Me Darling” es una obra de teatro original de Lonergan que se estrenó por primera vez en 2016 y que narra la historia de un ícono ficticio de la música country, llamado Strings McCrane, quien se enfrenta a una crisis tras la muerte de su madre.

Por otro lado, Broderick también trabajó con el cineasta en otros proyectos, incluyendo las películas “Margaret” y “You Can Count of Me”, y la obra de teatro “The Starry Messenger”, la cual también escribió el director y guionista estadounidense.

Por ahora no se ha revelado la sinopsis ni la trama de esta nueva película, solo se puede especular tomando en cuenta otras películas del mismo director como “Margaret” (2011) y “You Can Count on Me” (2000).

Lo que se ha presentado en Cannes es el equipo con el que cuentan, además de MK2 Films, la producción de la película estará a cargo de Sara Murphy, quien recientemente ganó un Oscar por ser la productora de “One Battle After Another” de Paul Thomas Anderson.

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