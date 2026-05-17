Festival de Cannes: “Paper Tiger” recibió una ovación de siete minutos

Este sábado 16 de mayo, se estrenó en el Festival de Cannes la película “Paper Tiger”, dirigida por James Gray. Tras su proyección en el Palacio de Festivales y Congresos de Cannes, el director y parte de su elenco recibieron una ovación de siete minutos.

Hay que recordar que “Paper Tiger” es parte de esta edición del festival como competidora y su entrada a la lista oficial se anunció días después de que se publicara la lista de participantes. Su presencia en esta edición también destaca porque la lista de películas no tiene tantos proyectos de Hollywood, sino que este año se han enfocado más en el cine independiente e internacional.

Como es costumbre, antes de la proyección, Gray y su elenco desfilaron por una alfombra roja. “Paper Tiger” es protagonizada por Scarlett Johansson, Miles Teller y Adam Driver, pero la actriz no estuvo presente en el estreno.

El equipo de “Paper Tiger”, sin Scarlett Johansson, desfiló por la alfombra roja. Crédito: John Locher | AP

La ovación fue recibida por Teller, Driver, el director de la película. Según información compartida por “The Hollywood Reporter”, Gray intentó hacer contactar con Johansson a través de una llamada durante la ovación, pero la actriz no atendió.

Al terminar la ovación, Gray recordó que esta no es su primera en Cannes y declaró: “Diría que ahora tengo muchas más canas, no solo en el nombre, sino también en la barba. Y por fin he aprendido a apreciarlas, pero aún más os aprecio a vosotros [el público] porque sin vosotros no hay cine; el cine os necesita”.

“Paper Tiger” está ambientada en los años 80 y trata de una familia que se ve envuelta en un negocio relacionado con la mafia rusa. La sinopsis de la película dice: “Mientras intentan abrirse camino en un mundo cada vez más peligroso de corrupción y violencia, se ven a sí mismos y a su familia brutalmente aterrorizados por la mafia rusa. Su vínculo comienza a resquebrajarse, y la traición, antes impensable, ahora se vuelve demasiado posible”.

Por ahora no se ha anunciado la fecha exacta en la que se estrenará esta película en las salas de cine, lo único que se ha dicho es que será durante el otoño de este año.

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