Detienen al futbolista chileno de Colo Colo tras ocasionar grave accidente de tránsito

El joven delantero de Colo Colo, Leandro Hernández (21 años), fue arrestado en la madrugada de este domingo por Carabineros tras protagonizar un grave choque automovilístico en la comuna de Providencia mientras conducía bajo los efectos del alcohol.

Según los reportes de la policía chilena, los exámenes de alcoholemia confirmaron que el jugador marcaba 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre.

La reconstrucción preliminar indica que Hernández se saltó una luz roja en un cruce vial e impactó de lleno contra otro vehículo. Aunque el futbolista resultó ileso, el conductor afectado sufrió heridas de diversa consideración y debió ser trasladado de urgencia a un centro de salud cercano.

Hernández no figuraba en la convocatoria de la plantilla ‘Alba’ para medirse a Ñublense en Chillán (donde Colo Colo busca consagrarse campeón de la Liga de Primera 2026) debido a que se encuentra en fase de rehabilitación por un esguince medial en el tobillo izquierdo. El suceso ha causado un profundo malestar en la directiva del club en una jornada decisiva para el título nacional.

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