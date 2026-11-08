Presiente de la UFC, Dana White, rechazó ser el nuevo portavoz de Trump, según CNN

El presidente de la Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White declinó la propuesta del presidente Donald Trump para ocupar el cargo de Secretario de Prensa de la Casa Blanca, de acuerdo con un reporte difundido por la cadena CNN el sábado.

La postura del empresario de artes marciales mixtas trascendió poco después de que la oferta fuera publicada por el presidente a través de su plataforma social.

La respuesta de White a la Casa Blanca

Sobre la propuesta del ejecutivo estadounidense, la cadena CNN informó que “una fuente familiarizada con el asunto afirma que el director ejecutivo de la UFC rechazó la idea poco ortodoxa”.

Por su parte, el medio TMZ indicó, citando “fuentes con conocimiento directo del asunto, que Dana está en Londres para su pelea de boxeo de esta noche, pero se reunirá con Trump el lunes en el Despacho Oval para abordar la situación”.

Horas antes del informe, Trump publicó la oferta dirigida al máximo responsable de la UFC mediante Truth Social, donde también incluyó a luchadores del circuito.

“Me complace anunciar que al gran Dana White, un luchador y guerrero implacable, se le ha ofrecido el puesto de Secretario de Prensa de los Estados Unidos”, escribió Trump.

El mandatario también planteó incorporar como asistentes del gobierno a peleadores como Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes y Kayla Harris, señaló EFE.

Cambios tras las elecciones de medio mandato

El anuncio presidencial ocurrió tras la jornada de elecciones de medio mandato, donde la parcialidad demócrata obtuvo el control de ambas cámaras del Congreso.

La posición de portavoz gubernamental continúa desocupada desde el 16 de octubre, fecha en que renunció Katie Zacharia cinco días después de iniciar sus funciones.

En paralelo, la estructura directiva de la Casa Blanca registró la llegada del asesor Stephen Miller como jefe de gabinete en reemplazo de Susie Wiles, según publicaron medios especializados.

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