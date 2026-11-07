Trump acusa a los demócratas de extorsión y se muestra dispuesto a moderar sus insultos para negociar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este sábado a los demócratas de ejercer presiones ilegítimas contra funcionarios y personas vinculadas a su administración, después de que la oposición obtuviera el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones legislativas del pasado martes.

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, el mandatario denunció que los demócratas amenazan con promover juicios políticos contra integrantes de su gobierno, entre ellos el fiscal general Todd Blanche, pese a que supuestamente reconocen que no tienen fundamentos para hacerlo.

“Los demócratas andan amenazando a mucha gente, incluyendo al fiscal general de los Estados Unidos (Todd Blanche) y a otros, con un juicio político y muchas otras formas de castigo, a pesar de que admiten no tener motivos para hacerlo”, escribió.

Trump calificó esas advertencias como “extorsión al más alto nivel” y consideró que sus responsables deberían rendir cuentas. También acusó a los demócratas de intimidar a los donantes de la campaña republicana, una conducta que describió como una nueva forma de instrumentalización de la justicia y persecución política.

Las elecciones de medio mandato del martes, consideradas un referéndum sobre la gestión del presidente, terminaron con una victoria contundente de la oposición, que arrebató a los republicanos el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

La nueva mayoría demócrata asumirá sus funciones en enero y ha anunciado su intención de investigar presuntos actos de corrupción durante la administración de Trump. Entre las medidas que evalúa figura la posibilidad de promover juicios políticos contra funcionarios del gobierno.

Ante ese escenario, el presidente ha advertido que utilizará su facultad de veto para bloquear iniciativas legislativas impulsadas por la oposición.

Trump dice que podría dejar de insultar a los demócratas

El mandatario también manifestó su disposición a moderar sus ataques verbales contra los demócratas como una posible vía para negociar con la nueva mayoría del Congreso.

En un fragmento de una entrevista con el programa 60 Minutes, difundido este sábado, Trump respondió que podría dejar de insultar a sus adversarios políticos durante seis meses si eso facilitara la aprobación de acuerdos.

La conversación, realizada por Ross Douthat, será transmitida íntegramente por CBS News este domingo. Durante la entrevista, el presidente reconoció que se burló del senador electo por Texas, el demócrata James Talarico, a quien llamó “Talafreako”, y que utilizó el término “dumbrocats” para referirse a integrantes del Partido Demócrata.

Cuando le preguntaron si estaría dispuesto a abandonar ese tipo de insultos durante medio año para facilitar acuerdos con la oposición, respondió: “Muy fácilmente”.

La declaración contrasta con el tono que Trump ha mantenido durante la campaña electoral y sus posteriores reacciones a la victoria demócrata. La oposición consiguió resultados históricos en antiguos bastiones republicanos como Texas, Iowa y Kansas.

Pese a su disposición a moderar el discurso, Trump ha reiterado que recurrirá al veto presidencial para frenar la agenda legislativa demócrata.

El viernes, además, anunció el nombramiento de Stephen Miller, uno de los principales arquitectos de su política migratoria de redadas y deportaciones, como nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca.

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