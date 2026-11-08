Todd Blanche abre la puerta a investigar a demócratas que impulsen pesquisas contra el gobierno de Trump

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, advirtió este domingo que el Departamento de Justicia podría investigar a legisladores demócratas que utilicen su nueva mayoría en el Congreso para promover investigaciones y juicios políticos contra integrantes y aliados de la administración de Donald Trump.

En una entrevista con la cadena CNN, Blanche reconoció que el Congreso tiene facultades de supervisión sobre el Ejecutivo, pero consideró que las recientes declaraciones de dirigentes demócratas exceden esas atribuciones.

“Hablan de ir a por prácticamente todos los miembros del gabinete. Hablan de juicios políticos. Hablan de ir a por empresas privadas que han realizado inversiones en este país durante los últimos años. Eso no es supervisión”, afirmó.

Consultado sobre si esas acciones podrían constituir delitos y si contempla abrir investigaciones, el fiscal general respondió: “Depende de lo que se diga. Podría haberlo”.

Las declaraciones de Blanche se produjeron un día después de que Trump ordenara al Departamento de Justicia procesar a los legisladores demócratas que, según el mandatario, “extorsionen” a integrantes, aliados y donantes del Partido Republicano.

Blanche, quien fue abogado personal de Trump antes de asumir la jefatura del Departamento de Justicia, también acusó a los demócratas de formular “amenazas tan viles y peligrosas” que, aseguró, han llegado a advertir a estudiantes universitarios sobre posibles consecuencias profesionales si aceptan trabajar con la actual Administración.

La advertencia del fiscal general ocurre en medio de la confrontación política que siguió a las elecciones legislativas del pasado martes, en las que el Partido Demócrata obtuvo una amplia victoria y consiguió el control de ambas cámaras del Congreso, hasta entonces en manos republicanas.

Los resultados fueron interpretados como un voto de castigo a la gestión de Trump y dieron a la oposición la posibilidad de utilizar su mayoría parlamentaria para someter a escrutinio las decisiones del Ejecutivo.

Los dirigentes demócratas han anunciado que impulsarán investigaciones sobre la administración republicana, a la que acusan de corrupción. También estudian promover juicios políticos contra algunos integrantes del gabinete, entre ellos el secretario de Defensa, Pete Hegseth, por su actuación en la guerra de Irán.

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