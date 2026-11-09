Demócratas consolidan 20 escaños en la delegación de Nueva York del Congreso

La agencia Associated Press informó que 20 demócratas y seis republicanos viajarán a Washington en enero de 2027 como delegación de Nueva York en la Cámara de Representantes.

Gran parte de esos escaños se decidieron rápidamente el día de las elecciones, ya que los demócratas derrotaron de manera contundente a los republicanos en el estado de Nueva York y en Estados Unidos. No obstante, AP tardó la mayor parte de la semana en declarar a los ganadores de algunas contiendas muy cerradas.

Los demócratas solo consiguieron quitar un escaño, en el distrito congresional número 17 en el valle del Hudson, donde la demócrata Cait Conley derrotó al representante Mike Lawler. El republicano admitió su derrota la noche del 3 de noviembre, pero los resultados tardaron en publicarse debido a múltiples fallos en las máquinas de escaneo de papeletas en el condado de Westchester.

La delegación del Congreso de la ciudad de Nueva York seguirá contando con un solo republicano. La representante Nicole Malliotakis, que representa a Staten Island y parte de Brooklyn, logró imponerse al candidato demócrata Mike DeCillis, un expolicía y profesor de educación especial, informó Gothamist.

Una de las contiendas más cerradas se disputó en la región norte del estado, donde el republicano Anndrew Constantino, director ejecutivo de la compañía de impresión personalizada Sticker Mule, superó por un estrecho margen al demócrata Blake Gendebien, un ganadero lechero. El escaño lo ocupaba previamente la representante Elise Stefanik, quien anunció en 2025 su retiro de la vida pública tras abandonar su candidatura a gobernadora.

Los cuatro escaños del Congreso de Long Island seguirán en manos de dos demócratas y dos republicanos. Los representantes Tom Suozzi y Laura Gillen fueron reelegidos como demócratas, mientras que los republicanos Nicholas Lalota y Andrew Garbarino, ambos titulares, también consiguieron la reelección.

Después de la victoria demócrata del martes de la semana pasada, se prevé que la bancada opositora controle la Cámara de Representantes con una ventaja de 254 a 162 escaños, indicó AP. Los candidatos ganadores jurarán sus cargos el 3 de enero de 2027 en el Congreso.

Los resultados de las elecciones de Nueva York serán oficiales una vez que los funcionarios del condado y la Junta Electoral del Estado de Nueva York certifiquen el recuento de votos.

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