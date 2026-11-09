Trump reconoció que sus políticas de deportación fueron “demasiado duras” e influyó en la derrota republicana

El presidente Donald Trump afirmó que las políticas de deportación implementadas por su administración influyeron negativamente en los resultados del Partido Republicano durante las recientes elecciones de mitad de mandato.

“Creo que fue demasiado duro”, dijo Trump en una entrevista con el programa “60 Minutes” de la CBS, que se emitió el domingo por la noche. “Y creo que, en definitiva, eso me perjudicó”, añadió.

El mandatario defendió la gestión de la seguridad en la frontera y la expulsión de delincuentes, pero señaló que la remoción de trabajadores afectó la percepción pública de su gestión.

“Creo que saqué una A+ por cerrar la frontera. Recibo muy buenas calificaciones por expulsar a los malos, pero me perjudica porque también nos llevamos a gente que tenía buenos trabajos”, dijo Trump.

El mandatario hizo referencia a los sectores laborales afectados por estas medidas: “Cuando entras en un hotel y ves a una mujer que ha trabajado allí como, ya sabes, como camarera, como limpiadora… como camarera, muchas cosas buenas, buenos trabajos. Y de repente las están sacando del país. Es duro. Es algo muy duro.”

Estos pronunciamientos coinciden con el ascenso de Stephen Miller como nuevo jefe de gabinete en reemplazo de Susie Wiles, informó ABC News.

Propuesta de negociación legislativa con la oposición

El republicano manifestó su disposición a negociar con la bancada demócrata en el Congreso para establecer un marco legal que regularice la situación de ciertos inmigrantes con permanencia prolongada.

“Me encantaría hacer algo en materia de inmigración”, dijo Trump cuando se le preguntó sobre algún tema en el que cree que puede colaborar con los demócratas.

“Bueno, el acuerdo sería que llegaríamos a un acuerdo. Y creo que es algo… creo que es algo que realmente se puede hacer”, dijo Trump. “Dejemos que la gente que está aquí, y que en algunos casos lleva aquí 10 o 15 años, llegue a un acuerdo para ellos”.

Sobre un posible acuerdo, Trump afirmó: “Ya me han llamado”, aunque no especificó quiénes. Asimismo, al ser cuestionado sobre si detendría los descalificativos verbales hacia la oposición durante seis meses para facilitar las conversaciones, el presidente respondió afirmativamente.

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