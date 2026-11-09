Los demócratas socialistas conquistan nuevos espacios clave en las urnas de medio mandato

Los Demócratas Socialistas de Estados Unidos (DSA) ampliaron su presencia en diferentes posiciones de poder del país tras los resultados de las elecciones de medio mandato celebradas el pasado martes, que concluyeron con victorias de algunos de sus candidatos.

Este colectivo no es una formación política independiente, sino que representa una corriente progresista dentro del Partido Demócrata, quienes vencieron de forma contundente recuperando el control de la Cámara de Representantes y el Senado de EE.UU.

La DSA pasó de contar con dos miembros de la Cámara de Representantes en la anterior legislatura a ocho tras estas elecciones, unos nuevos legisladores que tomarán posesión en enero y llegan desde California, Colorado, Michigan, Pensilvania y Nueva York.

Entre ellos está una de sus figuras más mediáticas, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, quien podría aspirar a la nominación demócrata para las presidenciales de 2028 y anunció que comenzaría a reflexionar al respecto después de los comicios de esta semana.

Ya para el Senado, esta corriente progresista suma la victoria de Abdul El-Sayed, quien será primer senador musulmán de la historia de EE.UU. y quien no forma parte del movimiento, pero sí se mostró afín.

Conservan también a su gran referente ideológico, aunque tampoco es miembro, el histórico senador independiente, Bernie Sanders (85 años), cuyo escaño no se renueva hasta 2030, cuando cumplirá 89 años.

La DSA también estuvo cerca de llevar hasta la Cámara Alta a una demócrata que sí está inscrita en la organización, Angie Nixon, pero finalmente perdió en Florida tras recuento apretado y de haber sorprendido ganando las primarias al demócrata moderado Alex Vindman el pasado agosto.

Gobernarán las dos ciudades más pobladas del país

En el ámbito local, la corriente se apunta la victoria de Nithya Raman para la Alcaldía de Los Ángeles frente a la actual regidora, la también demócrata Karen Bass, lo que les garantiza, junto a la de Nueva York en manos de Zohran Mamdani, el poder municipal en las dos ciudades más pobladas de todo Estados Unidos.

A ese tanto se suma el éxito electoral de Janeese Lewis George, quien será la nueva alcaldesa de Washington, la capital del país, en lo que supondrá una posición de confrontación contra el presidente, quien tiene competencias sobre algunos asuntos de esta ciudad, como el control de la policía.

Aun así, el movimiento reivindica que sus éxitos van más allá de cargos federales o posiciones más visibles y destaca que ganaron 58 cargos estatales y un total de 33 elecciones municipales, así como 22 iniciativas respaldadas que promocionan como propias, según un listado de la organización remitido a EFE.

“Los republicanos, los demócratas corporativos y los grupos de interés especial gastaron un tiempo y dinero interminables (…) y esto no solo fracasó rotundamente, sino que les salió el tiro por la culata”, declaró la copresidenta de la DSA, Megan Romer.

La organización también presume de haber llegado a 130,000 miembros la pasada semana y considera “cada vez más populares entre la clase trabajadora” sus propuestas contra la ayuda militar a Israel y el precio de la vivienda, así como su petición de abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Las mayores victorias de esta corriente todavía vienen de estados marcadamente demócratas como California o Nueva York, mientras que aún tienen dificultades para avanzar en estados más conservadores y necesarios para aspiraciones mayores en la política estadounidense.

Con información de EFE

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